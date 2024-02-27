Отправка войск союзников в Украину: заявление Макрона прокомментировали Швеция и Польша

По мнению премьера Швеции, Украина этого не требует

Во вторник, 26 февраля, во время встречи европейских лидеров в Париже обсуждалась идея отправки войск в Украину. Однако, у союзников Киева нет согласия в данном вопросе, никакого решения пока не принято.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio. По его словам, идея отправки солдат в Украине вызвала дискуссии.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", — заявил Дуда после встречи, добавив, что никакого энтузиазма по поводу этой идеи тоже не было.

На возможность отправки войск отреагировал и заместитель министра обороны Польши, Цезарий Томчик. В эфире телеканала Polsat он заявил, что страна не собирается направлять своих солдат в Украину. По его словам, в Польше нет такого проекта и идеи.

Позиция Швеции похожа. Премьер-министр Ульф Кристерсон тоже дал понять, что не намерен отправлять войска в Украину, о возможности чего ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что вопрос отправки европейских войск "не актуален", а Украина этого "не требует".

"Традиция Франции — это не шведская традиция. Я с уважением отношусь к желанию Франции помочь Украине. Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции в Украину различными способами, как это делают многие другие страны", — заявил Ульф Кристерссон.

Напомним, что встреча в Париже прошла 26 февраля по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона. Президенты, главы правительств и министры 28 стран обсудили дальнейшую поддержку Украины.

После встречи Макрон заявил, что нельзя исключать введения войск НАТО в Украину для помощи отражения российской агрессию.

Об идее также высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что отдельные страны ЕС и НАТО обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двухсторонних соглашений. Но Словакия в их число не входит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Франция и Чехия анонсировали важные инициативы по помощи Украине.