Заява Макрона про перекидання військ в Україну: який тривожний сигнал пролунав для Путіна

Борис Тизенгаузен вказав "Телеграфу" на кілька моментів в позиції Франції, які неприємні для Росії

На сьогодні розглядати як реалістичний сценарій направлення іноземних військ в Україну, про що напередодні говорив на саміті в Парижі президент Франції Емманюель Макрон, все ж не потрібно. Через те, що для реалізації такої ідеї існує чимало нюансів. Але для Росії все одно навіть подібна публічна заява — тривожний знак. Таку думку "Телеграфу" висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, аналізуючи сенсаційні слова французького президента.

"Загалом не тільки Франція, а і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що декілька країн в кулуарах розмірковують про відправлення іноземних військ в Україну. Але ще зараз незрозуміло, який це може бути формат і взагалі, буде він чи ні. Це може бути формат якогось розмінування або інструкторів, або ще щось. Але сама така заява президента Франції дійсно сенсаційна. Тому що до цього взагалі ніхто не артикулював подібну ініціативу", — каже він.

Експерт звернув увагу, що Франція загалом останнім часом змінила свою позицію щодо війни в Україні, а Макрон від людини, яка намагалася "зберегти обличчя Путіна", перетворився "на такого собі претендента на нового лідера Європейського Союзу".

"Він чітко це розуміє, коли Німеччина, наприклад, вагається з "Таурусами", а Франція вже постачає ракети SCALP, як і британці – Storm Shadow. Тому, можна сказати, що Макрон зараз знаходиться на передовій в допомозі Україні. Наприклад, ще він запропонував створити коаліцію по далекобійній зброї. Це теж дуже неприємне рішення для Росії", — зазначає Тизенгаузен.

Політтехнолог також додав, що при цьому президент Франції про ймовірність направлення військ в Україну сказав доволі "розмито по типу — "можливо", "не виключено", тож зараз би "конкретно не розглядав цю ініціативу як реальний план".

"Макрон просто показав, що він більш рішучий, ніж деякі інші лідери європейських країн", — вважає експерт.

*Докладніше про інші можливі причини сенсаційної заяви Макрона читайте на "Телеграфі" в статті "Введення іноземних військ в Україну: чи можливо це та за яких умов?".

Як повідомлялось, сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що саме мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення іноземних військ до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.