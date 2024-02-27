Журналіст вважає, що Москва боїться сили та хоче "заморозити війну", щоб розділити союзників України та взяти реванш

Російські політичні банки по всій Європі вибухають від заяв Макрона про можливе використання армій НАТО в Україні. Один за одним голоси російського кукареку — Ле Пен, Меланхон, Філіппо. Усі, кого нагородили "дерев’яним" в обмін на вірність. Вони відчувають страх. І це добре!

"Росія ніколи не переможе в Україні." Ми не дамо Росії перемогти", — впевнено каже президент Франції. І підписує договір безпеки з Україною. Гарантує зброю та гроші до перемоги над Росією. Формування "ракетної" коаліції. Виступає за НАТО та ЄС за Україну.

І саме цього Росія насправді боїться. Вона боїться сили. Вона постійно лякає світ, але боїться найбільше. Бо програв вторгнення і зараз шукає нагоди "заморозити" війну, щоб тихо підготувати нову армію і спробувати знову. Москві потрібен час, щоб розділити союзників України. Москві потрібен час для накопичення ракет, танків, літаків та піхоти.

Проте голоси західної держави стають дедалі голоснішими. І Франція буде не одна. Євросоюз не буде ізольовано. НАТО не виключать. Голоси на підтримку України стануть голоснішими і рішучими. Вже цього року авіація перейде на F-16. Вже цього року ми матимемо ще більше зброї та ще більше коштів. І це лякає Москву, як ніщо інше.

Це дійсно лякає Росію, яка програла незліченну кількість воєн у своїй історії. Росіяни постійно програють війни. І росіяни знову програють. Тому що виграти у всього світу неможливо. І радянський міф про непереможність зруйновано та закопано Збройними Силами України. Це бачить увесь світ.

Потрібно сформувати нову еліту всередині країни – військову. Ми постійно скаржимося. Ми постійно говоримо, що допомоги мало. Це не призводить до перемоги. Давайте зміцнювати впевненість та рішучість у тому, що ми здатні робити своїми руками. Самі. І Захід піде за нами. Стань сміливішим разом з нами.

Євросоюз виділяє 50 млрд євро. Купує боєприпаси у всьому світі для України. Країни НАТО постачають зброю. Бо більше нема табу. Усі розуміють: маленький старий диктатор більше не має важелів впливу на світ і не може нікому диктувати умови. Усі розуміють: настав час проявити силу і змусити росіян боятися — навіть Макрон усвідомлює та відчуває момент.

Незабаром поставити Москву в стайню буде нормальним явищем у Євросоюзі. Колись ми почули "ЛІТАКИ НІКОЛИ НЕ БУДЕ". Колись ми почули "ТАНКІВ НІКОЛИ НЕ БУДЕ". Колись ми почули "РАКЕТИ НІКОЛИ НЕ БУДЕ". Тепер нам кажуть, що солдати союзників ніколи не воюватимуть із росіянами. Ми всі там уже були.

Але головне навіть не в цьому. Російські налякані. Вони відчувають страх тварин. Історія знову кидає їх у яму. Руйнується все, на чому тримався російський міф. Нині саме час об’єднати зусилля та знищити звіра. Знайди силу в собі. Якщо ні, то уявіть, що ця сила маємо. Вірити у це. І виграти. Це все, що має значення.

А потім прокидаєшся і розумієш, що трапилося те, у що ніхто не вірив. Путін – небіжчик. А Росії більше немає.

Джерело: пост Петра Шуклінова на Facebook