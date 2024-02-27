Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа", спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, чи буде рішення про відправлення військ країн НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив введення військ країн НАТО до України – для допомоги у відбитті російської агресії. Ця заява викликала шквал емоцій і серед низки західних політиків, і, зрозуміло, в Україні з Росією.

Але слід розуміти, що зараз ймовірність відправлення в Україну військ країн — членів НАТО є виключно гіпотетичною.

Проте відповідна заява Макрона – це вікно Овертона (вікно можливостей, дискурсу, обговорень). Раніше таке взагалі не обговорювалося. Тепер розпочалися обговорення. Потім це стане трендом. І, нарешті, перетвориться на реальність.

Я не думаю, що існує ймовірність ухвалення консенсусного рішення про відправлення військ країн — членів НАТО, як це було, наприклад, у випадку Югославії чи Афганістану. Але окремі держави можуть направити сюди свої війська. Інша річ, за яких умов це могло б статися.

Не хотілося б, щоб до цього питання довелося повернутися, якщо, наприклад, ЗСУ зазнають великої невдачі на фронті. Бажано вже зараз нашим дипломатам максимально працювати над тим, щоб із розмов це перейшло у реальність – і допомогло нам вивільнити війська для проведення контрнаступу.