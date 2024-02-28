Заявление Макрона о переброске войск в Украину: какой тревожный сигнал прозвучал для Путина

Борис Тизенгаузен указал "Телеграфу" на несколько моментов в позиции Франции, которые неприятны для России

На сегодня рассматривать как реалистичный сценарий направления иностранных войск в Украину, о чем накануне говорил на саммите в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон, все же не нужно. Из-за того, что для реализации такой идеи существует немало нюансов. Но для России все равно даже подобное публичное заявление – тревожный знак. Такое мнение "Телеграфу" высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, анализируя сенсационные слова французского президента.

"В общем не только Франция, но и премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что несколько стран в кулуарах размышляют об отправке иностранных войск в Украину. Но еще сейчас непонятно, какой это может быть формат и вообще, будет он или нет. Это может быть формат какого-то разминирования или инструкторов, или еще что-нибудь. Но само такое заявление президента Франции действительно сенсационное. Потому что до этого вообще никто не артикулировал подобную инициативу", – говорит он.

Эксперт обратил внимание, что Франция в целом в последнее время изменила свою позицию по поводу войны в Украине, а Макрон от человека, пытавшегося "сохранить лицо Путина", превратился "в этакого претендента в нового лидера Европейского Союза".

"Он четко это понимает, когда Германия, например, колеблется с "Таурусами", а Франция уже поставляет ракеты SCALP, как и британцы – Storm Shadow. Поэтому, можно сказать, что Макрон сейчас находится на передовой в помощи Украине. Например, еще он предложил создать коалицию по дальнобойному оружию. Это тоже очень неприятное решение для России", – отмечает Тизенгаузен.

Политтехнолог также добавил, что при этом президент Франции о вероятности направления войск в Украину сказал достаточно "размыто по типу — "возможно", "не исключено", поэтому сейчас бы "конкретно не рассматривал эту инициативу как реальный план".

"Макрон просто показал, что он более решителен, чем некоторые другие лидеры европейских стран", — считает эксперт.

*Подробнее о других возможных причинах сенсационного заявления Макрона читайте на "Телеграфе" в статье "Введение иностранных войск в Украину: возможно ли это и при каких условиях?".

Как сообщалось, сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что именно имел в виду Макрон, говоря об отправке иностранных войск в нашу страну. Его слова поняли неправильно.