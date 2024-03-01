Не хочуть сваритися з Росією, але Україну не кинуть: у НАТО зробили низку важливих заяв про війну

Альянс також прокоментував заяву Еммануеля Макрона щодо відправлення військових до України

Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу. Проте конкретну дату поки що назвати складно.

Таку заяву зробив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Подробиці повідомляє El Pais.

"Ми не можемо сказати, коли саме, але якось суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ця війна, ймовірно, триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні та уникати ескалації у відносинах з Росією", — заявив він.

Крім того, заступник генсека прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військових до України.

"Ми повністю поважаємо право наших союзників висувати нові ідеї. Але у нас у НАТО немає намірів чи планів щодо розміщення військ в Україні. ", — додав Мірча Джоане.

Нагадаємо, що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, що поки не йдеться про відправку військових до України. За його словами, учасники на саміті у Парижі лише пропонували різні ідеї щодо підтримки України.

Тим часом сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку. На заяву французького лідера відреагували навіть у Папи Римського.

Довідка

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Офіційний Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі. Але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, доки не закінчаться активні бойові дії.

Україна вже отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Вони стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку глави оборонного відомства США Ллойда Остіна, якщо Україна програє повномасштабну війну з Росією, то протистояти Путіну доведеться всьому Північноатлантичному Альянсу.