Україна виграла для Заходу цілих два роки: експерт пояснив, що мається на увазі

Якщо російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі, через 5-8 років почнеться пряме зіткнення Росії та НАТО

Третя світова війна фактично почалася 24 лютого 2022 року, коли російські терористи розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер ця війна може обмежитися Україною, а може перекинутися на весь світ.

Про це заявив член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, пише Армія.Inform. Експерт вважає, що зараз фактично можна бачити початок Третьої світової, але з сильним гібридним аспектом.

"Це варто враховувати, тому що фактично ми бачимо, що не лише Україна перебуває в конфронтації з Російською Федерацією, а й інші країни світу. І не лише тому, що вони постачають ті чи інші види озброєння, а й тому, що вони також потерпають від гібридних дій Росії", – сказав він.

Желіховський підкреслив, що якщо війна не перекинеться на інші країни, це не значить, що її взагалі не буде. Скоріше за все, спочатку буде третій етап Холодної війни, а потім, якщо російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі, через 5-8 років почнеться пряме зіткнення Росії та НАТО. Цікаво, що Україна в цьому плані виграла для західних країн вже два роки.

"2–3 дні давалося насправді не Україні, 2–3 дні давалося всьому вільному світу, усій Західній цивілізації. Світу, який волів жити за усталеними правилами, які діяли протягом багатьох десятиліть", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, у січні у ЗМІ вже з’являвся документ німецької армії, в якому розглядається сценарій початку повномасштабної війни між Росією та НАТО у 2024-25 роках. Пізніше в Берліні повідомили, що розглядають різні варіанти, навіть якщо вважають їх "вкрай малоймовірними".

У лютому уряд Німеччини підготував новий документ, в якому описують сценарій початку війни між НАТО та неназваним агресором. Втім, там не приховували, що він був підготовлений з урахуванням досвіду російського вторгнення в Україну