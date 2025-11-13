Застрелили у Росії і спалили тіло: де похований екснардеп Кива і як виглядає його могила (фото)

Кива відпрацьовував методичку Кремля

Ілля Кива — колишній народний депутат ОПЗЖ, який у минулому був керівником "Правого сектора" на сході України. Однак згодом він змінив свої політичні погляди й почав поширювати російську пропаганду. У 2023 році Киву вбили у Росії.

Що треба знати:

Кива був заступником начальника УМВС на Донеччині

Згодом він працював радником Авакова

Політик мав бійку з ветераном АТО

Що відомо про Іллю Киву

Кива народився у 1977 році у Полтаві. У 2000-х він працював головним бухгалтером ТОВ "Укрзв'язокмонтаж" та інженером-технологом на Донецькій залізниці. Згодом Кива отримав звання майора міліції і став командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина". Командував ротою "Мирний".

У 2014 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив Киву заступником начальника УМВС України в Донецькій області. Тоді він одним із перших впроваджував базу даних волонтерського проєкту "Миротворець".

Кива у військовій формі, фото з мережі

Через рік Киву перевели на посаду заступника начальника УМВСУ в Херсонській області і достроково надали звання підполковника міліції. У 2015 році він очолив Департамент протидії наркозлочинності. Були свідчення, що чиновник займався реалізацією наркотиків в зону АТО. Водночас Кива був засновником організації "Всеукраїнський союз ветеранів АТО", яка ставила за мету "забезпечення соціального захисту учасників бойових дій".

У 2016-2017 роках Кива був радником міністра внутрішніх справ України. Певний час очолював Соціалістичну партію України, але його виключили з політсили через "спробу рейдерського захоплення".

Кива і Аваков, фото з мережі

У 2019 році Кива став нардепом від ОПЗЖ у Верховній Раді. Його риторика різко змінилась: від "вату в землю" до проросійських поглядів. Він пропонував перейменувати проспект Степана Бандери у Києві на проспект Джорджа Флойда, якого назвав "чорношкірим великомучеником".

Також у 2020 році політик мав конфлікт з ветераном АТО Михайлом Майманом, що переросло у бійку. Киві оголосили підозру у вчиненні важкого тілесного пошкодження, а Майман назвав його "наркоманом".

Конфлікт Киви та ветерана АТО

Політик опинився у центрі скандалу й з декларуванням доходу в 1,2 млн гривень від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області. А у Верховній Раді чиновник запам'ятався аморальною поведінкою. Під час засідання після спілкування по месенджеру з абонентом "Юля конкурс краси Одеса" він торкався руками своїх геніталій.

Кива торкався своїх геніталій, скриншот з мережі

До того ж Кива виправдовував окупацію Росією Криму та виступав за об’єднання України з Росією. У січні 2022 року політик втік до Іспанії, а згодом — до Росії. У перший день повномасштабного вторгнення він закликав окупантів "звільнити Україну".

Смерть і могила Іллі Киви

У грудні 2023 року Киву знайшли мертвим в Московській області. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив причетність структури до ліквідації зрадника. Його тіло кремували після вбивства. Урну з прахом поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві.

Могила Киви, фото з мережі

Киві встановили меморіальну плиту з його портретом, датами життя і смерті. Також там є цитата політика: "Моя сила в моей вере". Пам'ятник оточений пластиковими квітами.

