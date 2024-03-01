Не хотят ссориться с Россией, но Украину не бросят: в НАТО сделали ряд важных заявлений о войне

Альянс также прокомментировал заявление Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину

Украина станет частью Северноатлантического альянса. Однако конкретную дату пока назвать сложно.

Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Подробности сообщает El Pais.

"Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией", — заявил он.

Кроме того, замгенсека прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину.

"Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по размещению войск в Украине.", — добавил Мирча Джоанэ.

Напомним, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, что речь пока не идет об отправке военных в Украину. По его словам, участники на саммите в Париже лишь предлагали разные идеи по поддержке Украины.

Тем временем сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку. На заявление французского лидера отреагировали даже у Папы Римского.

Справка

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Официальный Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе. Но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина уже получила от НАТО рекомендации по вступлению. Они касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению главы оборонного ведомства США Ллойда Остина, если Украина проиграет полномасштабную войну с Россией, то противостоять Путину придется всему Североатлантическому Альянсу.