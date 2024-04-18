Путін не легітимний, а патріарх Кирило – співучасник воєнних злочинів: про що важлива резолюція ПАРЄ

ПАРЄ закликає інші країни посилити санкції проти Росії та обірвати усі зв’язки з Путіним

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію 2540 "Смерть Олексія Навального та необхідність протидії тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні з демократією". У документі серед іншого сказано, що ПАРЄ не визнає Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

Текст резолюції опубліковано на сайті ПАРЄ 17 квітня. Загалом у ньому 29 пунктів, які стосуються путінського режиму в Росії та боротьби з ним.

У документі сказано, що Володимир Путін перебуває при владі з 2000 року безперервно на посаді президента чи на посаді прем’єр-міністра Росії. І хоча правки до Конституції РФ від 2020 року Європейською комісією за демократію було визнано нелегітимними, як і саме президентство Путіна, Асамблея дозволяє йому залишатися на своїй посаді до 2036 року.

"Скасування обмежень за президентськими термінами на користь Володимира Путіна порушує не тільки Конституцію Росії, а й усталені міжнародні правові принципи… Асамблея не визнає легітимність Володимира Путіна як президента Російської Федерації й повторює свій заклик до держав-членів Ради Європи та держав-спостерігачів, а також Європейському Союзу припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних цілей та прагнення до миру" — йдеться у документі.

Також у ПАРЄ зазначили, що за правління Володимира Путіна Російська Федерація стала де-факто диктатурою. Він не лише придушив демократичну опозицію всередині Росії, а й не поважає демократичного вибору сусідніх держав та їхньої політичної незалежності.

Крім того, на Росію та її уряд поклали відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального.

"Асамблея вважає, що російська держава несе повну відповідальність за вбивство Олексія Навального, який зазнав тортур, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження в порушенні рішень і тимчасових заходів Європейського суду з прав людини і який, крім того, пережив замах із застосуванням хімічної зброї, вчинений у 2020 році загоном кілерів ФСБ. Навальний став останнім критиком Володимира Путіна, який загинув від рук або принаймні з мовчазного схвалення російського апарату пригнічення", — сказано в тексті резолюції.

Крім того, ПАРЄ закликає всі держави "застосувати до режиму Володимира Путіна чинне законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямоване на протидію організованій злочинності та фінансуванню тероризму". Країни повинні виявити приватних чи юридичних осіб, які можуть бути посібниками Росії та суворо їх покарати, у тому числі конфіскувати активи.

У резолюції згадали й РПЦ та її ватажка патріарха Кирила, котрий неодноразово благословляв росіян на вбивство українців. Путінського патріарха та його церкву оголосили "співучасниками воєнних злочинів".

"Режим Володимира Путіна дотримується неоімперіалістичної ідеології "Руського миру". Ієрархи Московського Патріархату Російської Православної Церкви, у тому числі Патріарх Кирил, пропагують ідеологію "Руського миру", оголошуючи війну проти України та "сатанинського" Заходу "священною війною всіх росіян", закликаючи православних вірян до самопожертви за себе за свою країну. Асамблея вражена таким зловживанням релігією та спотворенням православної традиції режимом Володимира Путіна та його довіреними особами в ієрархії Московського Патріархату. Асамблея засуджує таку риторику і наголошує, що підбурювання до скоєння злочинів агресії, геноциду та воєнних злочинів саме собою є злочином. Асамблея закликає всі держави ставитися до Патріарха Кирила та російської православної ієрархії як до ідеологічного продовження режиму Володимира Путіна, який бере участь у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних в ім’я Російської Федерації та ідеології "Руського миру", — сказано в документі.

Також у ПАРЄ наполягають на тому, що санкції проти РФ треба посилити. Саму ж Росію закликали до незалежного та прозорого розслідування смерті Навального, а також відпустити з колоній критиків режиму та інших опозиціонерів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що восени 2023 року ПАРЄ визнала Володимира Путіна диктатором, а після закінчення його президентського терміну навесні 2024 року він мав бути визнаний нелегітимним президентом. Так і сталося.

А у січні 2024 року ПАРЄ визнала депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу. У документі сказано, що всі країни-члени Асамблеї мають ухвалити відповідне рішення.