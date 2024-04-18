Путин не легитимный, а патриарх Кирилл - соучастник военных преступлений: о чем важная резолюция ПАСЕ

ПАСЕ призывает другие страны усилить санкции против России и оборвать все связи с Путиным

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию 2540 "Смерть Алексея Навального и необходимость противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией". В документе, среди прочего, сказано, что ПАСЕ не признает Владимира Путина легитимным президентом России.

Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ 17 апреля. Всего в нем 29 пунктов, которые касаются путинского режима в России и борьбы с ним.

В документе сказано, что Владимир Путин находится у власти с 2000 года непрерывно то на посту президента, то на посту премьер-министра России. И хотя правки к Конституции РФ от 2020 года Европейской комиссией за демократию были признаны нелегитимными, как и само президентство Путина, Ассамблея разрешает ему оставаться на своем посту до 2036 года.

"Отмена ограничений по президентским срокам в интересах Владимира Путина нарушает не только Конституцию России, но и устоявшиеся международные правовые принципы… Ассамблея не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет свой призыв к государствам-членам Совета Европы и государствам-наблюдателям, а также Европейскому Союзу прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных целей и стремления к миру", — сказано в документе.

Также в ПАСЕ отметили, что при правлении Владимира Путина Российская Федерация стала де-факто диктатурой. Он не только подавил демократическую оппозицию внутри России, но и не уважает демократический выбор соседних государств и их политическую независимость.

Кроме того, на Россию и ее правительство возложили ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального.

"Ассамблея считает, что российское государство несет полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в нарушение решений и временных мер Европейского суда по правам человека и который, кроме того, пережил покушение с применением химического оружия, совершенное в 2020 году отрядом киллеров ФСБ. Навальный стал последним критиком Владимира Путина, погибшим от рук или, по крайней мере, с молчаливого одобрения российского аппарата угнетения", — сказано в тексте резолюции.

Кроме того, ПАСЕ призывает все государства "применить к режиму Владимира Путина действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег, направленное на противодействие организованной преступности и финансированию терроризма". Страны должны выявить частные или юридические лица, которые могут быть пособниками России и сурово их наказать, в том числе конфисковать активы.

В резолюции упомянули РПЦ и ее главаря патриарха Кирилла, который неоднократно благословлял россиян на убийство украинцев. Путинского патриарха и его церковь объявили "соучастниками военных преступлений".

"Режим Владимира Путина придерживается неоимпериалистической идеологии "Русского мира". Иерархи Московского Патриархата Русской Православной Церкви, в том числе Патриарх Кирилл, пропагандируют идеологию "Русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих к самопожертвованию за себя за свою страну. Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского Патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступлений агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к Патриарху Кириллу и русской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучаствующему в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во имя Российской Федерации и идеологии "Русского мира"", — сказано в документе.

Также в ПАСЕ настаивают на том, что санкции против РФ нужно усилить. Саму же Россию призвали к независимому и прозрачному расследованию Навального, а также отпустить из колоний критиков режима и других оппозиционеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что осенью 2023 года ПАСЕ признала Владимира Путина диктатором, а после окончания его президентского срока весной 2024 года он должен был быть признан нелегитимным президентом. Так и произошло.

А в январе 2024 года ПАСЕ признала депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа. В документе сказано, что все страны-члены Ассамблеи должны принять соответствующее решение.