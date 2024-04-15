"Бавовни" буде більше? Юркомітет ПАРЄ виніс свій вердикт щодо українських ударів по російським НПЗ

ПАРЄ не визнала легітимність російського диктатора

Російська нафтопереробна галузь, зокрема НПЗ, є легітимними цілями для українських Сил оборони. Про це заявив юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи.

Новиною поділився у своєму Telegram голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб і народний депутат України Олексій Гончаренко. Після чого розшифрував дипломатичну заяву простими словами.

"Юрком ПАРЄ назвав російську нафтову індустрію легітимною ціллю для ЗСУ. В перекладі з дипломатичної на зрозумілу: бийте і ще раз бийте по всім НПЗ росії. Так, щоб НПЗ більше не залишилось", — написав Гончаренко.

Крім того, нардеп повідомив, що ПАРЄ не визнала легітимність російського диктатора Путіна, який нещодавно "переміг" на так званих виборах у РФ.

"Зокрема зазначається, що ПАРЄ звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, тобто США та інших, до Європейського Союзу зупинити всі контакти з путінською владою, крім гуманітарних", — розповів політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю виданню The Economist, назвав удари по російським НПЗ частиною стратегії України. Її головна ідея полягає в тому, щоб змусити російського диктатора Путіна зупинити напад на нашу державу.