Обіцянки-цяцянки: Coca-Cola та Pepsi не йдуть з ринку Росії, навіть навпаки

З 2022 року Coca-Cola заявляла про вихід ринку РФ

В Росії й досі продають напої Coca-Cola та Pepsi, компанії наразі не дотримались слова про вихід з ринку агресора. Навіть навпаки у супермаркетах РФ з'являються нові смаки культових напоїв.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що Coca-Cola буля однією з перших компаній, яка заявила про вихід з російського ринку, коли розпочалась війна в Україні у 2022 році.

У 2022 році компанія попросила своїх партнерів забрати банки та пляшки з магазинів, припинити постачання сиропу в автомати з газуванням та припинити виробництво напоїв. Ці заяви робилися, аби уникнути неминучих проблем, пов'язаних із дотриманням очікуваних західних санкцій щодо Кремля.

Але з моменту тих обіцянок пройшло вже два роки, а характерний червоний логотип Coca-Cola, як і раніше, легко знайти в супермаркетах і ресторанах в Росії. Ба більше вже успішно реалізується новинка під назвою "Добрий Cola". Напій продається в банках з напрочуд знайомою червоною етикеткою і смаком, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу. Водночас Coca-Cola за деякими показниками залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

Це пов'язано з тим, що Multon Partners, виробник кока-коли в країні, належить окремій компанії Coca-Cola HBC, зареєстрованій на Лондонській фондовій біржі, де головній компанії в США належить 21% акцій. Коли після вторгнення HBC припинила виробництво кока-коли, Multon представив "Добрий Cola". Вона стала найпопулярнішим газуванням у країні, займаючи 13% ринку.

"Прибуток від продажу Coca-Cola у Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC, яка завоювала частку ринку завдяки успіху "Доброго", — каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

Наразі Coca-Cola, як і раніше, широко доступна, її імпортують із сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Щоб обходити санкції і мати хоч якісь гроші, після початку війни, у Росії ухвалили закон, який дозволяє продавати брендові товари без згоди власника товарного знака. Тому росіяни й досі можуть купувати брендовані речі тощо. Тільки завдяки цьому імпорту Coca-Cola посіла третє місце у рейтингу газованих напоїв у Росії, займаючи 6% ринку.

Такі цифри підтверджують те, що компанія Coca-Cola не постраждала. Навіть навпаки з 2023 року її обсяги в Росії зросли на 12%, але залишалися майже на третину нижче рівня 2021 року, тоді вона займала 26% ринку. І хоча Coca-Cola отримує прибуток від популярності "Доброго" і сокового бізнесу Multon, що лідирує на ринку, компанія з Атланти заявляє, що відмовилася від управління цим підприємством.

Які компанії також не покинули ринок РФ

Coca-Cola далеко не єдина, хто не повністю пішов із Росії. У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. заявила, що припинила виробництво та продаж там Pepsi, Mountain Dew та 7Up. Але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess та збільшила виробництво Frustyle (схожого на фруктову Mirinda) на своїх заводах в Росії. Торік продаж напоїв російського підрозділу підскочив на 12%, до 209 мільярдів рублів (2,3 млрд доларів), свідчать звіти місцевих податкових органів.

Зазначається, що Unilever Plc і Nestlé SA, які мали там великі виробничі потужності, не хотіли продавати свої підприємства з величезною знижкою, яку Кремль вимагав як податок на вихід. Активи данської пивоварні Carlsberg AS і гіганта з виробництва йогуртів Danone SA були конфісковані, коли вони намагалися піти, хоча Danone зрештою домовилася про продаж компанії, якій надавав перевагу уряд. Французький оператор супермаркетів Auchan, рітейлер одягу Benetton Group та мережі ресторанів Subway та TGI Fridays продовжують працювати в Росії без видимих планів скорочення.

Раніше "Телеграф" писав, що Coca-Cola знову реєструє в Росії відомі торгові марки.