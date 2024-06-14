Coca-Cola повертається до РФ? Компанія знову реєструє там торгові марки, як пояснює

Свої дії в компанії обґрунтовують захистом інтелектуальної власності

Coca-Cola Company, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ залишила російський ринок, подала заявки на реєстрацію своїх торгових марок у країні-агресорці. Там уже поспішили пояснити свої дії.

Так, за даними російських ЗМІ, Coca-Cola подала три заявки на реєстрацію в РФ товарних знаків — Coca-Cola, Sprite та Fanta. Заявки були подані у квітні цього року.

Зазначається, що за російським законодавством товарні знаки при їхньому невикористанні протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані. З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку в 2022-му, їхня правова охорона може бути достроково припинена в 2025 році.

У компанії, коментуючи резонансну новину, пояснили, що подані заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для дотримання інтелектуальних прав, зокрема тому, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів щодо покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для дотримання наших прав на товарні знаки", — пояснили в Сoca-Cola Ukraine Європейській правді.

Там наголошують, що станом на 14 червня 2024 р. бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається зупиненим", — додали у прес-службі.

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