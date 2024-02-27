"Ашан", який досі працює в Росії, закриває магазини у двох містах України

Закриваються після 14 років роботи

Компанія "Aшан Україна" оголосила про закриття своїх магазинів у Запоріжжі та Кривому Розі з 3 березня 2024 року. Причиною цього стало закінчення договору оренди приміщень, де розташовані гіпермаркети.

У цих двох містах "Ашан" продовжуватиме працювати в онлайн форматі. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Клієнти міст Запоріжжя та Кривий Ріг почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для "Aшан Україна", — йдеться у повідомленні.

"Aшан" планували закрити свої гіпермаркети в Запоріжжі та Кривому Розі ще на початку 2022 року. Але їм вдалося узгодити продовження оренди з "Arricano".

Нагадуємо, корпорація внесена до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста та не закрила там свого бізнесу. Проте "Ашан" продовжує працювати в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, мережа супермаркетів "Ашан" платить податки Росії, які потім держава використовує для запуску ракет і ударів по цивільних об’єктах в Україні.