Пустые обещания: Coca-Cola и Pepsi не уходят с рынка России, даже наоборот

С 2022 года Coca-Cola заявляла о выходе с рынка РФ

В России до сих пор продают напитки Coca-Cola и Pepsi, компании пока не сдержали слова о выходе с рынка агрессора. Даже напротив в супермаркетах РФ появляются новые вкусы культовых напитков.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что Coca-Cola была одной из первых компаний, которая заявила о выходе с российского рынка, когда началась война в Украине в 2022 году.

В 2022 году компания попросила своих партнеров забрать банки и бутылки из магазинов, прекратить поставки сиропа в автоматы с газировкой и прекратить производство напитков. Эти заявления делались во избежание неизбежных проблем, связанных с соблюдением ожидаемых западных санкций в отношении Кремля.

Но с момента тех обещаний прошло уже два года, а характерный красный логотип Coca-Cola по-прежнему легко обнаружить в супермаркетах и ресторанах в России. Более успешно реализуется новинка под названием "Добрый Cola". Напиток продается в банках с удивительно знакомой красной этикеткой и вкусом, который мало кто сможет отличить от оригинала. В то же время Coca-Cola по некоторым показателям остается ведущим производителем газированных напитков в России.

Это связано с тем, что Multon Partners, производитель кока-колы в стране, принадлежит отдельной компании Coca-Cola HBC, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, где главной компании в США принадлежит 21% акций. Когда после вторжения HBC прекратила производство кока-колы, Multon представил "Добрый Cola". Она стала самой популярной газировкой в стране, занимая 13% рынка.

"Прибыль от продаж Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху "Доброго", — говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

В настоящее время Coca-Cola по-прежнему широко доступна, ее импортируют из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. Чтобы обходить санкции и иметь хоть какие-то деньги, после начала войны, в России был принят закон, разрешающий продавать брендовые товары без согласия владельца товарного знака. Поэтому россияне до сих пор могут покупать брендированные вещи и т.д. Только благодаря этому импорту Coca-Cola заняла третье место в рейтинге газированных напитков в России, занимая 6% рынка.

Такие цифры подтверждают, что компания Coca-Cola не пострадала. Даже наоборот с 2023 г. ее объемы в России выросли на 12%, но оставались почти на треть ниже уровня 2021 года, тогда она занимала 26% рынка. И хотя Coca-Cola получает прибыль от популярности "Доброго" и лидирующего на рынке сокового бизнеса Multon, компания из Атланты заявляет, что отказалась от управления этим предприятием.

Какие компании также не покинули рынок РФ

Coca-Cola далеко не единственная, кто не полностью ушел из России. В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. заявила, что прекратила производство и продажу там Pepsi, Mountain Dew и 7Up. Но вскоре Pepsi добавила новую колу Evervess и увеличила производство Frustyle (похожего на фруктовую Mirinda) на своих заводах в России. В прошлом году продажи напитков российского подразделения подскочили на 12%, до 209 миллиардов рублей (2,3 млрд долларов), свидетельствуют отчеты местных налоговых органов.

Отмечается, что имевшие там большие производственные мощности Unilever Plc и Nestlé SA не хотели продавать свои предприятия с огромной скидкой, которую Кремль требовал как налог на выход. Активы датской пивоварни Carlsberg AS и гиганта по производству йогуртов Danone SA были конфискованы, когда они пытались уйти, хотя Danone в конце концов договорилась о продаже компании, предпочитавшей правительство. Французский оператор супермаркетов Auchan, ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России без видимых планов по сокращению.

Ранее "Телеграф" писал, что Coca-Cola снова регистрирует в России известные торговые марки.