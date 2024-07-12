Як швидко потрапити в ТЦК - три корисних лайфхаки для обходу черги

Розбираємося, у чому може бути проблема

До дедлайну з оновлення даних військовозобов'язаних лишилися лічені дні. Навантаження на ТЦК лише збільшується, і це попри неабиякі черги у час, коли до дедлайну було ще далеко.

Все більше людей зараз стикається з проблемою — в електронну чергу неможливо записатися. То місць немає, то просто вас якимось чином блокують.

Відомо, що сервісом займалася компанія Qlogic, яка десять років працює з е-чергами у держструктурах, це саме вони відповідають за е-черги в ЦНАПах. Тобто, це не новачки і фахівці з успішними проєктами.

Розбираємося, у чому ж тоді може бути проблема та як потрапити у чергу.

Що розповідають користувачі

"Телеграф" зібрав історії чоловіків призовного віку з різних регіонів України, у яких є спільна проблема — неможливість записатися в електронну чергу до ТЦК та СП. Про свій досвід вони погодилися розповісти на умовах анонімності.

Згідно з їхніми розповідями, на квиток треба полювати, іноді вихопити місце вдається після 12 ночі, але це може бути єдиний шанс на кілька днів. Також вас можуть "заблокувати"/обмежити й треба просити сторонню людину вводити свій номер з іншого приладу та записувати вас до ТЦК на потрібний час.

Історія 1. Не вдається обрати дату.

Мешканець Києва скаржиться, що кілька днів поспіль намагається обрати дату, проте його не пускає система. Спроб було вже кілька десятків. До ТЦК потрібно потрапити, аби забрати висновок ВЛК, яка вже пройдена.

"Голова комісії сказав: записуйтесь в електронну чергу та приходьте забирати висновок до ТЦК. Але доки не заберете, постарайтеся не траплятися військовим на вулиці", — розповідає чоловік.

Історія 2. Ажіотаж, блокування та "не вдалося зареєструвати на вибрану дату"

Мешканець Черкас зміг потрапити до ТЦК по електронній черзі, але не без пригод. Система запрацювала 20 червня і у перші дні записувала по 30 людей на один і той же час.

"Приходжу я, значить, на 8 годину ранку під ТЦК, там стоять ті ж самі 300 людей, що і вчора…Тобто у мене номерок на 8.30, а я був вже 230 якийсь у списку. 21-го, 22-го, 23-го числа я вистоював ці черги, фактично вони формувалися як живі. Тому що люди, які записались на 8.30, вони 250, умовно, чи 300, в черзі."

За два тижні, на початку червня, записатися на ще один візит не вийшло — система писала, нібито немає можливості.

"Я не зміг цього зробити за своїм одним оцим номером телефону. Я питаю, що робити? Кажуть: спробуйте з другого номеру телефону. Я захожу на другий (а у мене є два номери) і я реєструюся!", — згадує чоловік і уточнює, що тоді реєструвало вже по 3 людини на один час.

Але третій візит у ТЦК вдався завдяки допомозі сторонніх людей.

"Коли я забрав документи і потім не мені треба було здавати документи на відстрочку, то я взагалі просив сторонніх людей, щоб мене абсолютно з іншого номеру телефону реєстрували. Бо вже навіть з моїх двох номерів телефону не реєстрували. Це мені порадили хлопці з ТЦК, тому що вони кажуть, що у всіх така проблема", — розповідає чоловік.

Зараз взагалі не можна зареєструватися, тому що кількість людей в рази більша, ніж може зареєструвати електронна черга. Тоді з’явився ще один лайфхак — заходити на сайт після 12-ї ночі і моніторити, коли буде можливість зареєструватися.

Проблема не тільки в цій електронній черзі. Проблема в тому, що також є слоти до 21-ї години, а кабінети працюють не до 21-ї і люди, які реєструються нікуди не потраплять.

Подібних відгуків в інтернеті також вистачає. Користувачі рекомендують реєструватись опівночі.

У чому може бути причина

Кількість охочих більша за кількість місць.

Проблема не в сервері та не у програмному забезпеченні, а у тому, що у нас багато людей і мало часу, пояснює "Телеграфу" професор Галина Гайдур, завідувачка кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Приміром, відстрочку отримують на один місяць — а це означає, що треба записуватися ще раз, знову нести документи. Забрати висновок ВЛК — це також плюс запис у чергу.

Тому навантаження на систему та потік людей не зменшується, адже одній людині треба приходити по кілька разів. До того ж скоро 16 липня, останній день для оновлення облікових даних.

2. Люди зловживають бронюванням місць і можуть бути обмеження.

Інший момент — проблема може бути пов’язана із тим, що блокується кількість спроб. Можливо, це зроблено для того, аби збільшити пропускну здатність та обмежити тих, хто зловживає.

"Систему запустили і якщо визначають якісь проблеми, вони повинні щось записати. Тобто зробити апгрейд, обновити. Тобто ця проблема пов'язана не з тим, що там немає місця, а з тим, що у самій програмі можливо блокується кількість проб", — каже Галина Гайдур.

Наприклад, три рази записався в чергу і все. Щоб кількість інших людей з іншими телефонами могла записатися так само у свої ТЦК.

"А якщо буде без кількості, то, знаєте, як у нас люди люблять — ой, не вийде у мене завтра, піду післязавтра, в мене ще є час, я запишуся. А в цей час інша людина шукає цей день і не може записатися. Це проблема не у самому програмному забезпеченні", — пояснює професор.

Як потрапити у чергу і отримати якийсь результат

З усіх наведених вище розповідей ми зібрали кілька лайфхаків, які можуть допомогти потрапити в електронну чергу. Вона передбачає запис на три дні вперед від дати реєстрації. На один і той самий час можуть записатися до трьох осіб.

1.Перед записом обдумайте правильний час:

Ознайомтеся з графіком роботи ТЦК і не обирайте слоти у вихідні та позаробочий час . Бо за відгуками, їх можливо обрати, адже система недосконала.

. Бо за відгуками, їх можливо обрати, адже система недосконала. Електронна черга працює лише на вхід у приміщення ТЦК, всередині — нові черги до конкретних кабінетів. Майте це на увазі і не обирайте час близький до кінця робочого дня.

2.Ловіть місця після опівночі. За відгуками, раз у кілька днів на сайті з’являються нові вільні віконця, тому краще полювати на них саме опівночі.

Залучіть друзів. Як ви бачите з розповідей вище, кількість спроб може бути обмеженою через зловживання, а система поки недосконала. Можливо, у іншої людини вдасться вас зареєструвати.

Це лише поради з досвіду, які збільшуються шанси, але не гарантують, що у вас все вдасться. Бонусом до броунівського руху є повітряні тривоги, відключення світла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні найближчим часом можуть мобілізувати громадян віком до 25 років. Однак мобілізація цієї категорії населення відбуватиметься виключно за їхньою згодою.