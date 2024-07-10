Хто заплатить штраф 25 тисяч і що треба встигнути до 16 липня — відповіді на головні запитання про мобілізацію

Оновлення військово-облікових даних — це абсолютно нормальний процес, нагадує Роман Істомін

Вже за тиждень, 16 липня, спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Цей строк був визначений новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто повинен оновити персональні дані та яке покарання очікує тих, хто не виконає законних вимог у відведений час, яку силу має електронний військово-обліковий документ? Про це та інше "Телеграф" розпитував речника Полтавського ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

Хто стоїть у чергах під дверима ТЦК

— Отож, які категорії військовозобов’язаних повинні актуалізувати особисті дані в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки до 16 липня?

— Уточнити дані протягом 60 днів мають призовники, військовозобов'язані і резервісти. Незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

Причому наголошу: це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня.

— Чесно кажучи, я не заздрю тим людям, які вимушені вистоювати довжелезні черги під пекучим сонцем. Невже обов’язково особисто приходити у ТЦК та СП?

— Не обов’язково. Оновити дані можна також у ЦНАПі чи в електронному кабінеті призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+".

— До речі, про що свідчать черги біля дверей колишніх військкоматів?

— Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних.

— Оновлення даних проводиться для того, щоб…

— …актуалізувати всю інформацію про військовозобов’язану людину. А саме: привести до спільного знаменника відомості, прописані у її військово-обліковому документі, з відомостями, внесеними в електронну базу даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів "Оберіг". Не секрет, що однією з причин того, що військовослужбовці ТЦК змушені проводити оповіщення на вулицях, є невідповідність адреси реєстрації військовозобов’язаних і їхнього фактичного місця проживання. Це призводить до того, що громадянина не можна належним чином викликати повісткою до ТЦК.

Оновлення військово-облікових даних — це абсолютно нормальний процес. Держава мусить знати, скільки у неї чоловіків, які можуть взяти зброю до рук, щоб стати на захист країни. А також якого віку, яких військових спеціальностей, скільки з них має право на відстрочку… Бо одна справа — загальна кількість, а друга — кількість хворих, кількість тих, хто має право на бронь, на відстрочку. Бо виходить, начебто на папері є ресурс, а по факту його немає.

Чи треба міняти старий військовий квиток

— Які дані звіряють?

— Окрім адреси реєстрації, у людини може змінитися прізвище чи ім’я, прізвище батьків, склад сім’ї, освіта, військово-облікова спеціальність, підстава для відстрочки… Загалом Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі.

— Що входить у поняття військово-обліковий документ, окрім власне військового квитка?

— Посвідчення про приписку до призовної дільниці, посвідчення офіцера запасу, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

— Чи потрібно зараз міняти військовий квиток старого зразка на електронний документ?

— Військово-обліковий документ в електронній формі не замінює паперової версії, а має ту ж саму юридичну силу. Тобто, якщо у громадянина у додатку з'явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ. До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення. Але вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку) також нема.

— Яким чином буде з’ясовано, що людина, яку зупинили на вулиці для перевірки документів, оновила чи не оновила свої дані?

— У період воєнного стану кожен чоловік 18—60 років, виходячи на вулицю, зобов’язаний мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП й працівників поліції. У тих, хто оновив свої дані, в документі окремим пунктом стоїть відповідна відмітка. В електронному документі її видно при скануванні QR-коду. Але якщо з’ясується, що певні пункти (прізвище, відомості про відстрочку, інформація про вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення та інше) пред’явленого документа не збігаються з базою даних "Оберіг", то військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним.

— Групи оповіщення мають всі дані на громадян у своїх планшетах?

— Ні, це захищена інформація. Уточнення по конкретній особі відбуваються через оператора, який знаходиться в ТЦК та СП. Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних "Оберіг", оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф.

— Оскільки електронний військово-обліковий документ дійсний і в роздрукованій формі (як квиток на потяг), то, припускаю, його можна підробити.

— Очевидно, можна. Мабуть, саме тому військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним, якщо деякі пункти в ньому не збігаються з базою даних "Оберіг". Тобто громадянин вважається таким, що не має при собі військово-облікового документа взагалі. А за це передбачене адміністративне покарання. Тож у підробці нема ніякого сенсу, адже її дуже легко виявити. І, наскільки мені відомо, такі підробки ще не траплялись.

Перше правопорушення "коштує" дешевше

— Отож, до 16 липня штраф за неоновлення військово-облікових документів не накладають. А що буде потім?

— Так. Поки не звертають уваги на те, оновила людина свої дані протягом відведеного періоду чи ні, бо строк ще не сплив. Але при перевірці документів можна отримати повістку.

Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять 17 000 — 25 000 грн. Для посадових та юридичних осіб передбачений штраф у розмірі 34 000 — 59 500 грн. Очевидно, такі ж самі штрафи будуть і після 16 липня.

— "Вилка" у сумах досить суттєва…

— Ну, тут вже на розсуд посадової особи, яка накладає штраф. Якщо громадянин помилився вперше, до нього поставляться з розумінням і накладуть мінімальний допустимий штраф. А якщо це вже не перше правопорушення, то можливий і максимальний розмір покарання.

— Яке покарання передбачене для тих, хто відмовляється від повістки?

— Повістка — це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП з метою взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних з даними "Оберегу". Для призову на військову службу під час мобілізації видається так звана бойова повістка після того, як особа буде визнана придатною.

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній.

Якщо хтось відмовляється брати повістку, на того складають акт відмови, який направляють у ТЦК, і це є підставою для винесення постанови про вчинення правопорушення.

Окрім того, якщо при перевірці документів особа відмовляється себе назвати або отримати повістку, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, має право на адміністративне затримання і доставку в ТЦК для накладення адміністративного покарання та уточнення її військово-облікових даних.

*Яке покарання очікує військовозобов’язаного у разі неявки за повісткою до ТЦК, чи можна "відкупитися" від мобілізації штрафом і чи стане військових патрулів на вулицях менше після 16 липня — читайте у другій частині інтерв’ю.