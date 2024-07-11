Термін оновлення даних добігає кінця: чи є черги до ТЦК та ЦНАПів у столиці

Чоловіки поспішають встигнути до 16 липня

На тлі завершення виділеного державою періоду на оновлення даних у київському Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) черги чоловіки займають з 5 ранку. Люди поспішають встигнути до 16 липня.

Про це пишуть у мережі. Зазначається, що вже кілька днів поспіль чоловіки займають черги після завершення комендантської години, тобто з 5:00.

"Біля київських ЦПАПів наплив чоловіків призовного віку. Чоловіки починають приходити після комендантської години, щоби встигнути оновити дані та не отримати штраф", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що за 60 днів до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки мають оновити свою особисті дані за чинним законом про посилення мобілізації. Це можна зробити і у територіальному центрі комплектування (ТЦК) чи у ЦНАПі, або ж у застосунку "Резерв+".

За несвоєчасне оновлення даних державою передбачено штраф 17 000 — 25 000 грн. Оновити дані мають усі чоловіки від 18 до 60 років.

Водночас директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай каже, що зараз в установі ситуація ускладнена. Адже є черги ще до початку робочого дня. Але через ЦНАПи надається близько 450 видів адміністративних послуг, по яких немає альтернативи, тоді як оновити дані можна трьома способами: Резерв+, ЦНАП та ТЦК.

Зауважимо, що черги до державних установ з військовозобов'язаних були протягом майже усього 60 денного періоду. Адже після вступу у силу закону про посилення мобілізації до більшості установ Києва займали місця вже з 5 ранку. Водночас були установи, у яких не спостерігалось такого ажіотажу і там можна оновити дані швидше.

Адреси столичних ЦНАПів по районах ви зможете знайти у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" писав, що для оновлення даних в ТЦК чи ЦНАП потрібна низка документів, які обов'язково треба з собою мати.