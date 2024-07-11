В Україні мобілізуватимуть 20-річних? У Раді зареєстровано новий законопроект

Законопроектом планується врегулювати питання щодо мобілізації певної категорії населення

В Україні найближчим часом можуть мобілізувати громадян віком до 25 років. Однак мобілізація цієї категорії населення відбуватиметься виключно за їхньою згодою.

Відповідний проект закону зареєстровано у Верховній Раді 5 липня 2024 року. Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Станом на сьогоднішній день, після ухвалення ряду законів виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов’язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. У зв’язку з тим, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації", — наголошується в записці пояснення.

Автори законопроекту додають, що деякі норми законів було змінено, загальна норма про вік уже не діє. У зв’язку з цим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації.

Відповідно до чинної редакції Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. А ось що робити з тими, хто цієї підготовки чи служби не проходив, законодавством не визначено.

"Враховуючи вищевикладене, доцільно виправити колізію, яка з’явилася після ухвалення низки законодавчих змін та забезпечити виконання норми про те, що до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані та інші громадяни не підлягають мобілізації. У зазначений період такі громадяни можуть бути призвані на військову службу з їхньої згоди", — йдеться в пояснювальній записці.

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