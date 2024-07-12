Как быстро попасть в ТЦК – три полезных лайфхака для обхода очереди

Разбираемся, в чем может быть проблема

До дедлайна по обновлению данных военнообязанных остались считанные дни. Нагрузка на ТЦК только увеличивается, и это несмотря на большие очереди в то время, когда до дедлайна было еще далеко.

Все больше людей сейчас сталкивается с проблемой – в электронную очередь невозможно записаться. То мест нет, то просто вас каким-то образом блокируют.

Известно, что сервисом занималась компания Qlogic, которая десять лет работает с е-очередями в госструктурах, именно они отвечают за е-очереди в ЦНАПах. То есть это не новички и специалисты с успешными проектами.

Разбираемся, в чем тогда может быть проблема и как попасть в очередь.

Что рассказывают пользователи

"Телеграф" собрал истории мужчин призывного возраста из разных регионов Украины, у которых есть общая проблема — невозможность записаться в электронную очередь в ТЦК и СП. О своем опыте они согласились поведать на условиях анонимности.

Согласно их рассказам, на билет нужно охотиться, иногда выхватить место удается после 12 ночи, но это может быть единственный шанс на несколько дней. Также вас могут "заблокировать"/ограничить и нужно просить постороннего человека вводить свой номер из другого устройства и записывать вас в ТЦК на нужное время.

История 1. Не удается выбрать дату.

Житель Киева жалуется, что несколько дней пытается выбрать дату, однако его не пускает система. Попыток было уже несколько десятков. В ТЦК нужно попасть, чтобы забрать заключение ВЛК, которая уже пройдена.

"Председатель комиссии сказал: записывайтесь в электронную очередь и приходите забирать заключение в ТЦК. Но пока не заберете, постарайтесь не встречаться военным на улице", — рассказывает мужчина.

История 2. Ажиотаж, блокировка и "не удалось зарегистрировать на выбранную дату"

Житель Черкасс смог попасть в ТЦК по электронной очереди, но не без происшествий. Система заработала 20 июня и в первые дни записывала по 30 человек на одно и то же время.

"Прихожу я, значит, на 8 часов утра под ТЦК, там стоят те же 300 человек, что и вчера… То есть у меня номерок на 8.30, а я был уже 230 какой-то в списке. 21-го, 22-го, 23 -го числа я выстаивал эти очереди, фактически они формировались как живые.

Через две недели, в начале июня, записаться на еще один визит не получилось — система писала, что нет возможности.

"Я не смог этого сделать по своему одному этому номеру телефона. Я спрашиваю, что делать? Говорят: попробуйте со второго номера телефона. Я захожу на второй (а у меня есть два номера) и я регистрируюсь!", — вспоминает мужчина и уточняет, что тогда регистрировало уже по 3 человека на время.

Но третий визит в ТЦК удался благодаря помощи посторонних.

"Когда я забрал документы и потом не мне нужно было сдавать документы на отсрочку, то я вообще просил посторонних людей, чтобы меня совершенно из другого номера телефона регистрировали. Потому что уже даже с моих двух номеров телефона не регистрировали. Это мне посоветовали ребята из ТЦК, потому что они говорят, что у всех такая проблема”, — рассказывает мужчина.

Сейчас вообще нельзя зарегистрироваться, потому что количество людей в разы больше, чем может зарегистрировать электронная очередь. Тогда появился еще один лайфхак – заходить на сайт после 12 ночи и мониторить, когда будет возможность зарегистрироваться.

Проблема не только в этой электронной очереди. Проблема в том, что также есть слоты до 21 часов, а кабинеты работают не до 21 и люди, которые регистрируются никуда не попадут.

Подобных отзывов в интернете тоже хватает. Пользователи рекомендуют зарегистрироваться в полночь.

В чем может быть причина

Количество желающих больше количества мест.

Проблема не в сервере и не в программном обеспечении, а в том, что у нас много людей и мало времени, объясняет профессор Галина Гайдур, заведующая кафедрой Информационной и кибернетической безопасности Государственного университета информационно-коммуникационных технологий .

К примеру, отсрочку получают на один месяц — а значит, нужно записываться еще раз, снова нести документы. Забрать вывод ВЛК – это также плюс запись в очередь.

Поэтому нагрузка на систему и поток людей не уменьшается, ведь одному человеку нужно приходить несколько раз. Вдобавок скоро 16 июля, последний день для обновления учетных данных.

2. Люди злоупотребляют бронированием мест и могут быть ограничены.

Другой момент – проблема может быть связана с тем, что блокируется количество попыток. Возможно, это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность и ограничить злоупотребляющих.

"Систему запустили и если определяют какие-то проблемы, они должны что-то записать . То есть сделать апгрейд, обновить. То есть эта проблема связана не с тем, что там нет места, а с тем, что в самой программе возможно блокируется количество проб", — говорит Галина Гайдур.

К примеру, три раза записался в очередь и все. Чтобы количество других людей с другими телефонами могло записаться так же в свои ТЦК.

"А если будет без количества, то, знаете, как у нас люди любят — ой, не получится у меня завтра, уйду послезавтра, у меня еще есть время, я запишусь. А в это время другой человек ищет этот день и не может записаться. Это проблема не в самом программном обеспечении", — объясняет профессор.

Как попасть в очередь и получить какой-то результат

Из всех вышеприведенных рассказов мы собрали несколько лайфхаков, которые могут помочь попасть в электронную очередь. Она предусматривает запись на три дня вперед с даты регистрации. На одно и то же время могут записаться до трех человек.

1. Перед записью обдумайте правильное время:

Ознакомьтесь с графиком работы ТЦК и не выбирайте слоты в выходные и внерабочее время . Ибо по отзывам, их можно выбрать, ведь система несовершенна.

. Ибо по отзывам, их можно выбрать, ведь система несовершенна. Электронная очередь работает только на вход в помещение ТЦК, внутри – новые очереди в конкретные кабинеты. Имейте это в виду и не выбирайте время близкое к концу рабочего дня.

2. Ловите места после полуночи. По отзывам, раз в несколько дней на сайте появляются новые свободные окошки, поэтому лучше охотиться за ними именно в полночь.

Привлеките друзей. Как вы видите из рассказов выше, количество попыток может быть ограничено из-за злоупотреблений, а система пока несовершенна. Возможно, у другого человека удастся зарегистрировать вас.

Это лишь советы с опыта, увеличивающие шансы, но не гарантирующие, что у вас все удастся. Бонусом являются воздушные тревоги, отключение света.

Ранее Телеграф писал, что в Украине в ближайшее время могут мобилизовать граждан в возрасте до 25 лет. Однако мобилизация этой категории населения будет происходить исключительно с их согласия.