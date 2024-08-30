На сході Німеччини на виборах можуть перемогти "друзі Путіна". Що це означатиме для України

Ультраправі популісти виступають проти допомоги Києву

У трьох федеральних землях на сході Німеччини — у Саксонії, Тюрингії (1 вересня) та Бранденбурзі (22 вересня) — пройдуть регіональні вибори у місцеві парламенти. І поки що, за даними опитувань, лідирують партії-друзі Путіна. А ключовою темою виборчих перегонів стали військова та фінансова підтримка України, мирні переговори та розміщення американських ракет у Німеччині. Тобто все, що потенційно може цікавити Київ.

"Телеграф" розбирався, які саме партії лідирують, за що вони виступають та які наслідки може мати їхня потенційна допомога за Київ.

За який "мир" виступають партії

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) має сильний успіх і за рейтингами посідає перші місця. АдН скористалася антиміграційними настроями і не соромилася це показувати. На плакаті в Тюрінгії обіцяли "літо, сонце, рееміграцію" та намалювали літак із логотипом "Deportation-Hansa".

Як бонус АдН ще й є проросійською, багато її високопоставлених діячів не приховують прихильності до Володимира Путіна, пише Politico. Бйорн Хеке, лідер АдН у Тюрінгії, сказав: якщо колись стане канцлером Німеччини, його перша поїздка буде до Москви.

Хоча не всі партії є такими відверто проросійськими, як АдН, вони поділяють два спільні наративи ультраправих: "НАТО поділяє провину за війну в Україні" та "мирне вирішення було б можливим, якби лише Захід серйозно ставився до дипломатії".

"Союз Сари Ваґенкнехт — здоровий глузд і справедливість" виступає за скасування санкцій проти РФ і скептично ставляться до підтримки України Німеччиною. Ваґенкнехт закликає Київ негайно почати мирні переговори з Москвою.

А у липні в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk Ваґенкнехт заявила, що "вибори на сході — це також референдум про війну і мир". Багато хто сприйняв цей пасаж так, що той, хто підтримує Україну — виступає за війну. За словами Ваґенкнехт, виборці очікують, що вона стежитиме за тим, щоб ризик залучення Німеччини до війни не зростав.

Популярність

Перспективи виглядають похмурими для трьох партій коаліції канцлера Олафа Шольца. Дружні до Москви партії отримають принаймні 50% голосів у регіонах.

У Саксонії та Тюрінгії "Альтернатива для Німеччини" може розраховувати на перемогу, згідно з результатами опитування INSA від 24 серпня.

У Саксонії підтримати АдН готові 32%, ХДС — 30%, "Союз Сари Ваґенкнехт" — 15%, СДПН — 6%.

32%, ХДС — 30%, "Союз Сари Ваґенкнехт" — 15%, СДПН — 6%. У Тюрінгії АдН поки на першому місці з 30%, далі йде ХДС із 21%, "Союз Сари Ваґенкнехт" має 20%.

Наслідки для України у разі перемоги

Якщо ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вперше стане найсильнішою партією на двох землях, це буде потужним сигналом. Адже трохи більше як за рік відбудуться національні вибори.

"Ці зміни ознаменували б особисту перемогу Путіна: російський лідер був шпигуном КДБ у 1980-х роках у Дрездені, і цей досвід залишив його в незмінному захваті від усього, що стосується Німеччини. Біограф навіть одного разу охрестив його "німцем у Кремлі", — пише Politico.

Для України перемога друзів Путіна не знаменує нічого доброго. Зараз Німеччина є другим у світі постачальником військової допомоги Україні після США. У той час АдН із "Союзом Сари Ваґенкнехт" виступають проти "витрачання мільярдів євро" для допомоги Україні у захисті проти Росії, вважаючи, що витрати вже занадто високі. Натомість АдН виступає за діалог з Москвою і проти надсилання зброї Києву.

Зважаючи на популярність партії зараз та її амбіції боротися на національних виборах у Німеччині наступного року, поява радикальної опозиції підтримки України може стати перешкодою.

Хороша новина полягає у тому, що жодна інша партія поки не хоче приєднуватися до АдН у коаліції. А швидше за все, "Альтернативі для Німеччини" такий партнер знадобиться, звертає увагу AP.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній директор ЦРУ попередив про небезпеку перемоги Трампа.