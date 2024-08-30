Ультраправые популисты выступают против помощи Киеву

В трех федеральных землях на востоке Германии – в Саксонии, Тюрингии (1 сентября) и Бранденбурге (22 сентября) – пройдут региональные выборы в местные парламенты. И пока, по данным опросов, лидируют партии-друзья Путина. А ключевой темой избирательной гонки стали военная и финансовая поддержка Украины, мирные переговоры и размещение американских ракет в Германии. То есть, все, что потенциально может интересовать Киев.

"Телеграф" разбирался, какие партии лидируют, за что они выступают и какие последствия может иметь их потенциальная помощь за Киев.

За какой "мир" выступают партии

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) имеет сильный успех и по рейтингам занимает первые места. АДГ воспользовалась антимиграционными настроениями и не стеснялась это показывать. На плакате в Тюрингии обещали "лето, солнце, реэмиграцию" и нарисовали самолет с логотипом "Deportation-Hansa".

Как бонус АдГ еще и пророссийские, многие ее высокопоставленные деятели не скрывают приверженности Владимиру Путину, пишет Politico. Бьорн Хеке, лидер АдГ в Тюрингии, сказал: если когда-нибудь станет канцлером Германии, его первая поездка будет в Москву.

Хотя не все партии являются откровенно пророссийскими, как АдГ, они разделяют два общих нарратива ультраправых: "НАТО разделяет вину за войну в Украине" и "мирное решение было бы возможным, если бы только Запад серьезно относился к дипломатии".

"Союз Сары Вагенкнехт — здравый смысл и справедливость" выступает за отмену санкций против РФ и скептически относятся к поддержке Украины Германией. Вагенкнехт призывает Киев немедленно начать мирные переговоры с Москвой.

А в июле в интервью радиостанции Deutschlandfunk Вагенкнехт заявила, что "выборы на востоке — это также референдум о войне и мире". Многие восприняли этот пассаж так, что поддерживающий Украину — выступает за войну. По словам Вагенкнехт, избиратели ожидают, что она будет следить за тем, чтобы риск вовлечения Германии в войну не возрастал.

Популярность

Перспективы выглядят хмурыми для трех партий коалиции канцлера Олафа Шольца. Дружественные в Москву партии получат по крайней мере 50% голосов в регионах.

В Саксонии и Тюрингии "Альтернатива для Германии" может рассчитывать на победу, согласно результатам опроса INSA от 24 августа.

В Саксонии поддержать АдГ готовы32%, ХДС — 30%, "Союз Сары Вагенкнехт" — 15%, СДПГ — 6%.

В Тюрингии АдГ пока на первом месте с 30%, дальше идет ХДС с 21%, "Союз Сары Вагенкнехт" имеет 20%.

Последствия для Украины в случае победы

Если ультраправа "Альтернатива для Германии" впервые станет самой сильной партией на двух землях, это будет мощным сигналом. Ведь чуть больше чем через год состоятся национальные выборы.

"Эти изменения ознаменовали бы личную победу Путина: российский лидер был шпионом КГБ в 1980-х годах в Дрездене, и этот опыт оставил его в неизменном восторге от всего, что касается Германии. Биограф даже однажды окрестил его "немцем в Кремле", — пишет Politico.

Для Украины победа друзей Путина не знаменует ничего хорошего. Сейчас Германия является вторым в мире поставщиком военной помощи в Украине после США. В то время АдГ с "Союзом Сары Вагенкнехт" выступают против "расходования миллиардов евро" для помощи Украине в защите против России, считая, что расходы слишком высоки. АдГ выступает за диалог с Москвой и против отправки оружия Киеву.

Принимая во внимание популярность партии сейчас и ее амбиции бороться на национальных выборах в Германии в следующем году, появление радикальной оппозиции поддержки Украины может стать препятствием.

Хорошая новость состоит в том, что ни одна другая партия пока не хочет присоединяться к АдГ в коалиции. Скорее всего, "Альтернативе для Германии" такой партнер понадобится, обращает внимание AP.

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