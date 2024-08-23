Колишній директор ЦРУ попередив про небезпеку перемоги Трампа: дозволить Путіну робити все

Передвиборчі пристрасті набирають обертів

Колишній директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на пост президента становить значну загрозу глобальній безпеці. Перед тим, як Камала Харріс офіційно прийняла номінацію кандидата на пост президента від Демократичної партії, Панетта попередив, що Трамп "каже таким тиранам, як Путін, що вони можуть робити все, що захочуть".

Панетта, який два роки був головою ЦРУ і керував спеціальною операцією зі знищення Усами бен Ладена у 2011 році, звернувся до тисяч людей в Об’єднаному центрі в Чикаго. Він попередив, що якщо Трамп повернеться до Овального кабінету, він "кине наших союзників і ізолює Америку", повідомляє британський таблоїд Daily Express.

Гарріс же, зазначив Панетта, готова підтримати союзників. Вона недвозначно заявила про свою позицію.

"Вона подивилася нашим союзникам у вічі та сказала: "Америка вас підтримає", — сказав він.

Тим часом у Чикаго перед виступом Гарріс як офіційної кандидатки на пост президента відбулися антиізраїльські протести, повідомляє Fox News. Демонстранти намагалися схилити Гарріс на свій бік. Вони несли плакати "Є одне рішення – революція інтифади" і "хай живе інтифада". Арабською мовою слово "інтифада" означає "підйом", "потрясіння" або "визволення". У контексті кількох десятиліть боротьби між палестинцями та ізраїльтянами "інтифада" означає організоване повстання, що підтримується як простими палестинцями, так і різними політичними гравцями в регіоні та спрямоване проти Ізраїлю.

Варто зазначити, що наприкінці липня Камала Гарріс після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявила, що війна Ізраїлю з ХАМАС складна, і що "надто часто розмова має подвійний характер, коли реальність є чимось іншим". За словами політика, хоча вона підтримує право Ізраїлю на самооборону, водночас вона "не мовчатиме" про страждання цивільного населення Гази.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав військову операцію у Газі після жорстокого нападу терористів ХАМАС у жовтні 2023 року. Тоді бойовики вбили близько 1200 осіб, переважно мирних жителів, серед яких було багато жінок, дітей та старих. Ще 253 особи було взято у заручники. У ході ізраїльських дій у відповідь із зачистки терористичних мереж у Газі, загинули десятки тисяч палестинців.

Як повідомляв "Телеграф", на з’їзді до Чикаго делегати Демократичної партії проголосували за партійну платформу – документ, який визначає основні пріоритети на наступні роки як у внутрішніх, так і зовнішніх питаннях. Йшлося в ньому і про Україну.