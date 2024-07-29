На найбільшому хімічному заводі Німеччини пролунав потужний вибух: що відомо (фото)

На підприємстві роблять деякі матеріали для військової техніки

У понеділок, 29 липня, приблизно о 12 годині на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF прогримів потужний вибух. 14 співробітників підприємства у Людвігсхафені отримали незначні травми, зараз вони знаходяться під наглядом медиків.

Після вибуху розпочалась потужна пожежа, а прилеглі території опинились під величезною хмарою чорного диму. Про це повідомляє BILD.

Вибух на заводі BASF у Німеччині

Інцидент стався приблизно о 12-й годині. Вибух стався у південній частині підприємства BASF. Після нього розпочалась пожежа. Місцеві жителі переполохались через вибух та повідомили про нього правоохоронні органи.

У BASF підтвердили інцидент. О 14-й годині у компанії заявили, що пожежна бригада заводу впоралась з займанням.

Є постраждалі. 14 співробітників підприємства отримали незначні травми. Про всяк випадок за ними спостерігають медики.

Враховуючи, що вибух відбувся на хімічному заводі, міська влада попереджає місцевих жителів про небезпеку. Людей просять закрити вікна та увімкнути системи кондиціонування. У чорному димі, який утворив величезну хмару над містами Мангейм та Людвігсхафен, велика кількість токсичних речовин.

Що стало причиною вибуху ― невідомо. У публічному просторі немає жодної версії. Не можна виключати й російську диверсію. Громадяни країни-терористки активізувались у Європі, про що попереджала влада Фінляндії.

Нагадаємо, що початку травня була пожежа на підприємстві-виробнику ППО Iris-T. Цей завод знаходиться у Берліні.

Для довідки: BASF ― найбільший хімічний концерн не лише у Німеччині, а й у всьому світі. У Людвігсхафені знаходиться штаб-квартира. Концерн виготовляє багато різних видів хімічної продукції, зокрема паливно-мастильні та інші матеріали, які використовуються у військовій сфері.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія намагалась вбити Арміна Паппергера, генерального директора виробника зброї Rheinmetall. Цей завод постачає озброєння Україні.