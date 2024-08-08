На Курській області помітили німецькі танки? У Німеччині неочікувано відреагували

Думки щодо використання техніки розділилися

У боях у Курській області можуть використовуватися німецькі танки. Однак у Німеччині не вбачають у цьому проблеми, адже техніка передана Києву є ї його власністю і він сам може розпоряджатися, як її застосовувати.

Таку заяву зробив голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер. Про це 8 серпня пише німецька газета Berliner Morgenpost.

"Під час передачі Україні — це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2", — сказав Фабер.

Він зазначив, що територія обох держав Росії та України є зоною бойових дій.

"Застосування зброї співвідноситься з положеннями міжнародного права", — вважає голова комітету Бундестагу.

Водночас лідер партії BSW Сара Вагенкнехт застерегла використання німецької зброї.

"Це дуже небезпечний розвиток подій. Канцлер має зателефонувати президентові України й вимагати, щоб німецька зброя не використовувалася при наступі на російську територію", — вважає вона.

Як пише газета, у Коренівському районі Курської області нібито були помічені американські танки "Бредлі", а також були задіяні бронемашини "Страйкер" американського виробництва.

Що відбувається у Курській області

6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько сотні людей здійснили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей.

Надвечір росіяни кинули в бій під Суджою солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатів, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

8 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розпочала наступ у Курській області, щоб посилити свої переговорні позиції.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" розповів свою думку про ситуацію в Курській області. Він вважає, що там воюють зараз проксі-війська.