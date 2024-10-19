Помер видатний учений-психолог та автор "Стенфордського тюремного експерименту"

Він був автором найвідомішого психологічного експерименту у світі.

14 жовтня 2024 року у віці 91 року помер Філіп Зімбардо, американський психолог та професор Стенфордського університету. Його ім'я назавжди увійшло в історію психології завдяки проведенню знаменитого "Стенфордського тюремного експерименту" у 1971 році.

Його праці змінили уявлення про природу людської поведінки та вплив соціальних ролей на особистість. Про смерть науковця повідомляє Legacy.

Життєвий шлях науковця

Філіп Джордж Зімбардо народився 23 березня 1933 року в Нью-Йорку в родині італійських іммігрантів. Виріс у бідному районі Південного Бронксу, де зазнав дискримінації через своє походження.

Зімбардо став першим у своїй родині, хто здобув вищу освіту. У 1954 році він отримав ступінь бакалавра з психології, соціології та антропології в Бруклінському коледжі. Продовжив навчання в Єльському університеті, де здобув ступінь доктора філософії з психології у 1959 році.

Наукова кар'єра Зімбардо проходила у кількох престижних навчальних закладах США. Він викладав у Єльському, Нью-Йоркському та Колумбійському університетах, а потім, у 1968 році, приєднався до факультету Стенфордського університету, де працював протягом 50 років.

"Стенфордський тюремний експеримент" та його наслідки

У 1971 році Зімбардо провів свій найвідоміший експеримент, який увійшов в історію як "Стенфордський тюремний експеримент". 24 студентів коледжу розділили на "охоронців" та "в'язнів" і помістили у змодельовані умови в'язниці. Результати шокували наукову спільноту: кожен третій "охоронець" виявив садистські нахили, а експеримент довелося перервати з етичних міркувань.

Втім, він продемонстрував, як сильно соціальні ролі та ситуації можуть впливати на поведінку людей. Хоча пізніше експеримент зазнав критики з етичних та наукових позицій, він залишається одним з найвідоміших досліджень у психології.

Наукова спадщина та вплив на психологію

Зімбардо написав численні підручники з психології, які використовуються в багатьох американських коледжах. Серед його найвідоміших праць — "Ефект Люцифера", "Парадокс часу" та "Лікування часом".

Після "тюремного експерименту" Зімбардо зосередився на пошуку способів використання психології для допомоги людям. Він заснував клініку для лікування сором'язливості в Каліфорнії та досліджував теми контролю розуму та культової поведінки.

Зімбардо також активно виступав на телебаченні, популяризуючи психологію. Він був ведучим телесеріалу PBS "Відкриваючи психологію", який використовується у багатьох телекурсах коледжів.

У 2007 році Зімбардо прочитав свою останню лекцію в Стенфорді і завершив 50-річну викладацьку кар'єру. Однак він продовжував активну наукову та громадську діяльність до останніх днів. 14 жовтня 2024 року він упокоївся з миром в оточенні родини у Сан-Франциско.

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