Умер выдающийся ученый-психолог и автор "Стэнфордского тюремного эксперимента"

Он являлся автором самого известного психологического эксперимента в мире.

14 октября 2024 года в возрасте 91 умер Филипп Зимбардо, американский психолог и профессор Стэнфордского университета. Его имя навсегда вошло в историю психологии благодаря проведению знаменитого "Стэнфордского тюремного эксперимента" в 1971 году.

Его труды изменили представление о природе человеческого поведения и влиянии социальных ролей на личность. О смерти ученого сообщает Legacy.

Жизненный путь ученого

Филипп Джордж Зимбардо родился 23 марта 1933 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Вырос в бедном районе Южного Бронкса, где подвергся дискриминации из-за своего происхождения.

Зимбардо стал первым в своей семье, получившим высшее образование. В 1954 году он получил степень бакалавра по психологии, социологии и антропологии в Бруклинском колледже. Продолжил обучение в Йельском университете, где получил степень доктора философии по психологии в 1959 году.

Научная карьера Зимбардо проходила в нескольких престижных учебных заведениях США. Он преподавал в Йельском, Нью-Йоркском и Колумбийском университетах, а затем в 1968 году присоединился к факультету Стэнфордского университета, где работал в течение 50 лет.

"Стэнфордский тюремный эксперимент" и его последствия

В 1971 году Зимбардо провел свой известнейший эксперимент, вошедший в историю как "Стэнфордский тюремный эксперимент". 24 студентов колледжа разделили на "охранников" и "узников" и поместили в смоделированные условия тюрьмы. Результаты шокировали научное сообщество: каждый третий "хранитель" обнаружил садистские наклонности, а эксперимент пришлось прервать по этическим соображениям.

Впрочем, он продемонстрировал, как сильно социальные роли и ситуации могут влиять на поведение людей. Хотя позже эксперимент подвергся критике с этических и научных позиций, он остается одним из самых известных исследований в психологии.

Научное наследие и влияние на психологию

Зимбардо написал многочисленные учебники психологии, которые используются во многих американских колледжах. Среди его самых известных работ — "Эффект Люцифера", "Парадокс времени" и "Лечение временем".

После "тюремного эксперимента" Зимбардо сосредоточился на поиске способов использования психологии для помощи людям. Он основал клинику для лечения застенчивости в Калифорнии и исследовал темы контроля ума и культового поведения.

Зимбардо также активно выступал на телевидении, популяризируя психологию. Он являлся ведущим телесериала PBS "Открывая психологию", который используется во многих телекурсах колледжей.

В 2007 году Зимбардо прочел свою последнюю лекцию в Стэнфорде и завершил 50-летнюю преподавательскую карьеру. Однако он продолжал активную научную и общественную деятельность до последних дней. 14 октября 2024 года он скончался с миром в окружении семьи в Сан-Франциско.

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