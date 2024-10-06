У Росії помер "депутат Налівкін". Хто це і чим він відомий

У рідні немає грошей на його похорон

У Росії помер актор Андрій Неретін, який грав депутата Віталія Налівкіна. Йому було 48 років.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що він помер у лікарні у ніч проти неділі, 6 жовтня. Попередня причина смерті — тромб, що відірвався.

Також повідомляється, що в липні він переніс операцію на кульшовому суглобі. Вона пройшла успішно, але 48-річний Неретін ходив спочатку на милицях, потім із палицею. Останнім часом він нібито видужував і на здоров’я не скаржився.

Два дні тому Неретіну різко стало погано вдома, після чого його негайно госпіталізували. Проте лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що останнім часом він не знімався, через що дуже переживав. Крім того, актор сидів без грошей — друзі винайняли йому квартиру і возили до Петербурга на операцію. Залишившись без роботи, Неретін влаштувався сторожем на продуктову базу, але незабаром довелося звільнитися через погане самопочуття.

За словами близьких, рік тому актор кинув пити, але днями зірвався через нове звинувачення щодо членів його команди. Повідомляється, що перед смертю Неретін пив кілька днів поспіль.

Раніше російський депутат В’ячеслав Гнездилов розповів у своїх соцмережах, що Неретін захворів і потребує допомоги. За його словами, після завершення зйомок знаменитої серії скетчів Неретін залишився без грошей і жив у бараку на околиці Уссурійська. Працювати сам він уже не міг і був практично прикутий до ліжка через некроз кульшового суглоба.

Також повідомляється, що близькі Неретіна не мають грошей на похорон. Ймовірно, рідні та друзі збиратимуть кошти на поховання із шанувальників.

Як Неретін здобув популярність

Шоу про депутата Віталія Налівкіна з’явилось у 2019 році на YouTube-каналі BARAKuda. У ньому Неретін зіграв "голову виконавчого комітету Уссурійська", пародіюючи російських чиновників. Деякі серії набрали по 6 мільйонів переглядів.

В одному з епізодів Налівкін нібито стріляв із гранатомета у плакат путінської партії "Єдина Росія". Після випуску проти авторів порушили кримінальну справу за статтею "Хуліганство" та зйомки припинилися. Окрім хуліганства їх також звинувачують у виробництві вибухових речовин. Творцям скетчів загрожує до 15 років колонії.

Наливкін не з'являвся на YouTube майже вісім місяців, але 5 квітня вийшов новий ролик із депутатом. У цьому відео не залишилося нічого ні від звичної сатири на російських чиновників, ні від пародій на регіональні сюжети новин.

Наливкін фактично підтримав війну Росії проти України. Вигаданий депутат звернувся до глядачів та оголосив, що власники каналу запустили в Уссурійську виробництво захисного екіпірування для російських військових. Наливкін безпосередньо не згадує війну проти України, проте на екіпіруванні видно букву V — один із символів російського вторгнення.

Нагадаємо, російський пропагандист, військовослужбовець ЗС РФ Єгор Гузенко, більш відомий як "Тринадцятий", був затриманий поліцією у Ставропольському краї Росії. Сам він стверджує, що під час затримання його били.