Його слухали мільйони: помер великий друг України та відомий журналіст

Йому було 32 роки

Велика втрата для журналістської спільноти — пішов із життя один із ключових авторів подкасту "Україна: Останні новини" журналіст британського видання The Telegraph Девід Ноулз. Йому було лише 32 роки.

Батько Девіда Ноулза сказав, що його старший син "любив життя і прожив його настільки добре, наскільки міг". Трагічну звістку повідомило видання The Telegraph.

Девід Ноулз приєднався до The Telegraph у 2020 році як заступник керівника відділу соціальних медіа, а згодом очолив цей напрямок. Але справжнє покликання Девіда було у журналістиці. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, він ініціював створення подкасту "Україна: Останні новини", який швидко став одним із провідних джерел оперативної інформації про події в Україні.

Подкаст, що виходив щодня, зачіпав усі актуальні аспекти російського вторгнення — від перебігу бойових дій до гуманітарної кризи. Минулого року він отримав престижну премію як найкращий новинний подкаст. Девід Ноулз не лише очолював цей проєкт, а й особисто подорожував Україною, занурюючись у реалії життя звичайних українців, постраждалих від російської агресії.

Колеги та друзі Девіда Ноулза розповідають про його величезну відданість журналістиці та безкомпромісне прагнення інформувати світ про події в Україні. Його робота над подкастом "Україна: Останні новини" залишить помітний слід в історії висвітлення російсько-української війни та слугуватиме прикладом для наслідування для майбутніх поколінь журналістів, кажуть колеги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у віці 76 років помер видатний український журналіст Володимир Мостовий. Він заснував та очолював всеукраїнську комісію з журналістської етики та багато років був головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня".