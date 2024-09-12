Помер відомий російський журналіст: що він говорив про війну в Україні

Медики, що прибули, не встигли його врятувати

У Москві у своїй квартирі помер російський тележурналіст Микола Сванідзе. Йому було 69 років. Останні роки тяжко хворів, йому діагностували ішемію головного мозку.

Про це пише Daily Storm. Інформацію про смерть підтвердила член Ради з прав людини (РПЛ) при президенті Росії Єва Меркачова.

За даними Telegram-каналу Baza, попередня причина смерті Сванідзе – пневмонія. Журналіст помер увечері 11 вересня у своїй квартирі на вулиці Маршала Василевського.

"У Сванідзе був напад сильного кашлю, температура і сильна задишка. Рідні журналіста вирішили викликати швидку допомогу. Медики, що прибули, врятувати Сванідзе не встигли — він помер у присутності лікарів швидкої", — йдеться в повідомленні.

Як пише SHOT, останні два місяці Микола Сванідзе важко розмовляв і вже не відповідав на дзвінки. Він спілкувався з близькими лише повідомленнями.

"Сванідзе у 2023 році перехворів на пневмонію, також йому поставили діагноз: ішемія головного мозку. Ще за кілька років до цього у журналіста траплявся інсульт. Сім’я возила його лікуватися до Ізраїлю, в останній рік він проходив реабілітацію в Росії", — наголошується в пості.

Що відомо про Миколу Сванідзе

Народився 2 квітня 1955 року.

Працював на телебаченні та радіо у Москві.

З листопада 2013 року по січень 2022 року працював на радіостанції "Срібний дощ". Ведучий програм "Тема дня за 60 секунд" (2013-2022), "Історія в особах" (2015-2020), "Головні теми тижня" (2015-2017).

У серпні 2022 року спільно з низкою російських правозахисників та вчених підписав відкритий лист президенту Росії Володимиру Путіну, запропонувавши йому сприяти скасування смертної кари у самопроголошеній "ДНР".

Входив до Ради з прав людини, був виключений у листопаді 2022 року за рішенням президента Путіна.

У грудні 2022 року Сванідзе звільнили з посади директора Інституту мас-медіа та реклами РДГУ, яку він обіймав дванадцять років.

Микола Сванідзе

Що Микола Сванідзе говорив про війну в Україні

На початку повномасштабної війни Сванідзе заявив, що російська влада не досягне своєї мети, а російський народ уже став ненавидимий у всьому світі, адже його країну вважають окупантом і агресором.

"Історично справи фігові... "Спецоперація", в якій армії двох країн стріляють одна в одну, називається війна — завжди. А нам про це заборонили говорити, як в алегорії про Вовочку — війна є, а слова ні, — констатує журналіст. — Але це війна між двома дуже близькими народами. У якій весь світ звинувачує нас, маючи для цього всі підстави. світу, фактично закрила майбутнє для наших дітей та онуків…", — говорив він.

При цьому він був упевнений, що Україна не програє у цій війні:

"Україна може програти війну щодо співвідношення сил, але капітулювати — я в це не вірю".

Сванідзе говорив, що Росії в цій битві вдасться отримати лише поразку.

"Вже зрозуміло, що для України світло наприкінці тунелю видно. Країну зусиллями всього Заходу піднімуть із руїн. А от із Росією все складніше. Вона загнала — тобто ми себе загнали — у таку позицію, що в сенсі перспектив глобальної конкуренції, говорячи шаховим жаргоном, твердо стоїмо на програш. І світло попереду поки що не проглядається", — говорив Сванідзе в одному з інтерв’ю 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М", який загарбники нерідко використовують для атаки по Україні.