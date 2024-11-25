Путінська "гангрена" в Румунії: що сталося на виборах президента і чому це важливо для України

На виборах президента в Румунії лідирує антиукраїнський кандидат.

Справжня сенсація сталася на президентських виборах у сусідній до України Румунії. Попри всі прогнози, у першому турі волевиявлення з більше ніж 22% голосів лідером став незалежний ультраправий кандидат Келін Джорджеску.

Чому вибори у Румунії важливі? Саме президент визначає зовнішню політику країни, тому від майбутнього очільника держави залежатиме позиція Бухареста стосовно підтримки Києва та відносин із НАТО і ЄС.

"Телеграф" розповідає усе, що відомо.

Хто такий Келін Джорджеску?

Джорджеску почав свою політичну кар’єру в 90-х з посади радника міністра охорони довкілля. Широку впізнаваність політик отримав завдяки численним висуненням на посаду прем’єр-міністра у період з 2010 по 2020 роки. Як нагадує Euronews, 2016 року його кандидатуру висунула Федерація "Румунське громадянське суспільство", яка схвалювала анексію Криму Росією. 2020 року він був кандидатом від ультраправої (та антиукраїнської) партії AUR. Багато років Джорджеску був представником Румунії у сфері охорони навколишнього середовища в різних структурах ООН.

Видання Politico характеризує політика як "відомого глибокою релігійністю та націоналізмом". Він зосередив свою кампанію на зменшенні залежності Румунії від імпорту, підтримці фермерів та збільшенні внутрішнього виробництва харчів та енергії.

Однією зі своїх цілей він називає "переконати румунів, що варто залишатися вдома або повертатися" до Румунії, яка має величезну діаспору, розкидану по країнах Європи.

Відомий Джорджеску і своєю антизахідною риторикою: заявляв, що ЄС і НАТО не належним чином представляють інтереси Румунії, і що Північноатлантичний альянс не захистить жодного з його членів, якщо вони будуть атаковані Росією.

The New York Times описує епізод, коли політик критикував розміщення на базі НАТО в румунському селі Девеселу американського комплексу протиракетної оборони.

"Цей об’єкт, разом з другим протиракетним комплексом, що нещодавно почав свою роботу в Польщі, довгий час був основним джерелом напруги між Росією та Заходом.

Пан Джорджеску засудив згоду Румунії на прийняття бази в Девеселу як "дипломатичну ганьбу".

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що румунський і польський об’єкти, обидва оснащені балістичними ракетами, були побудовані для перехоплення російських ракет, і перед початком своєї повномасштабної агресії проти України в лютому 2022 року він вимагав їх закриття", — йдеться в статті.

Війну Росії проти України сам Джорджеску називав такою, що "маніпулюється американськими військовими корпораціями".

Політик зазначав, що не має підтримки з боку Росії, але відчуває близькість до її культури. Путіна він описував як "людину, яка любить свою країну".

Під час передвиборчих дебатів 13 листопада Келін Джорджеску роздратувався та відмовився відповідати, коли модератори спитали його, чи захоплюється він російським диктатором. Під час ще одного ефіру Джорджеску категорично висловився проти подальшої економічної та військової підтримки України, "використовуючи риторику, близьку до російської", нагадують румунські медіа.

Всередині країни політик відомий своїми контроверсійними висловлюваннями щодо історії Румунії. Він заявляв, що нацисти Іон Антонеску і Корнеліу Зеля Кодряну є "героями румунської нації". Страченого диктатора Антонеску він взагалі називав "мучеником".

Тоді Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальну справу проти Джорджеску за пропаганду культу осіб, винних у геноциді та воєнних злочинах.

Після скандалу політик зник із традиційних ЗМІ та почав просувати свої ідеї у TikTok, де й здобув стрімку популярність. Нині в нього нараховується понад 200 тисяч підписників та три мільйони вподобань під відео.

"Його досягнення підкреслює, що виборці все більше готові підтримувати незалежних кандидатів, а використання сучасних платформ комунікації, таких як TikTok, може зіграти ключову роль у мобілізації різноманітного та молодіжного електорату", — аналізують ЗМІ.

На тлі успіху політика в першому турі виборів Крістіан Пантазі, шеф-редактор одного з румунських вебсайтів G4 Media, випустив матеріал, в якому називає перше місце "путінського та антизахідного" кандидата Джорджеску "провалом для національної безпеки".

"Велике питання до розвідки. Як стало можливим швидке зростання цієї путінської "гангрени" за кілька місяців без жодних попереджень і реакцій?" — пише Пантазі.

Російські ЗМІ вже прозвали Джорджеску "прихильником союзу з РФ" та "ковтком свіжого повітря".

Хто така Елена Ласконі?

Другий тур виборів у Румунії пройде 8 грудня. Виклик ультраправому кандидату, як прогнозується, кине очільниця головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі. Вона отримала понад 19,17% голосів виборців, випередивши чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку.

Ласконі — колишня телеведуча, а нині мер міста Кимпулунг у центральній частині Румунії.

Вона — чітка прихильниця проукраїнського курсу країни. Наприклад, влітку цього року політикиня провела зустріч із послом України в Румунії Ігорем Прокопчуком, під час якої "висловила тверду підтримку Україні, яка мужньо протистоїть російській агресії".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, проти диктатора Путіна та незаконного і неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року…

Наша підтримка — це не послуга Україні, а інвестиція в нашу безпеку. Ми не хочемо бачити Росію на румунському кордоні…

Ми сподіваємося, що війна закінчиться якнайшвидше, на умовах, яких бажає Україна, і що разом ми відновимо мир і безпеку в регіоні", — написала Ласконі за результатами зустрічі.

Політикиня є прихильницею іноземної військової присутності в Румунії та всіх трансатлантичних зобов’язань країни. Примітно, що вона критикувала пасивну реакцію влади Румунії щодо російських дронів, які порушують повітряний простір країни.

"Ми є друзями з тими, хто розділяє наші цінності. Ми проти путінської Росії, бо вона стала бастіоном авторитаризму. Ми підтримуємо Україну, оскільки Україна є бастіоном наших цінностей. Ми підтримуємо стратегічне партнерство з США і будемо працювати на те, щоб Румунія відігравала більш важливу роль у ЄС", — йдеться в передвиборчій програмі кандидатки.

У разі перемоги Ласконі планує зробити Румунію "форпостом західної демократії" в східній частині Європи та "воротами" для відновлення України після закінчення війни.

Серед внутрішньополітичних обіцянок кандидатки — боротьба з корупцією у судовій сфері, конституційна реформа, зміцнення армії.

За прогнозами, в Елени Ласконі є всі шанси перемогти Келіна Джорджеску, адже різниця у набраних відсотках є відносно невеликою, враховуючи, що голоси виборців були розпорошені між 14 кандидатами. За два тижні Румунія зробить по-справжньому доленосний вибір.

Як Румунія допомагає Україні

Як і з багатьма іншими союзниками, Київ має десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки з Румунією. У жовтні 2024 року Бухарест передав Україні систему ППО Patriot, та це була далеко не перше постачання важливої техніки румунськими партнерами — підтримка надається з самого початку російського вторгнення. Утім, передачі обладнання часто є засекреченими з міркувань безпеки.

Також Румунія сприяє максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. Окремі пункти співпраці двох країн стосуються безпеки в Чорноморському регіоні. Зокрема, є домовленості, що у наступні роки Румунія допомагатиме українській стороні в розмінуванні Чорного моря.

Крім того, саме в Румунії розміщено навчальний центр F-16 для підготовки українських пілотів.

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