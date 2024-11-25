Путинская "гангрена" в Румынии: что произошло на выборах президента и почему это важно для Украины

На выборах президента в Румынии лидирует антиукраинский кандидат.

Настоящая сенсация произошла на президентских выборах в соседней к Украине Румынии. Несмотря на все прогнозы, в первом туре волеизъявления с более чем 22% голосов лидером стал независимый ультраправый кандидат Келин Джорджеску.

Почему выборы в Румынии важны? Именно президент определяет внешнюю политику страны, поэтому от будущего главы государства будет зависеть позиция Бухареста относительно поддержки Киева и отношений с НАТО и ЕС.

"Телеграф" рассказывает все, что известно.

Кто такой Келин Джорджеску?

Джорджеску начал свою политическую карьеру в 90-х годах с должности советника министра охраны окружающей среды. Широкую узнаваемость политик получил благодаря многочисленным выдвижениям на пост премьер-министра в период с 2010 по 2020 годы. Как напоминает Euronews, в 2016 году его кандидатуру выдвинула Федерация "Румынское гражданское общество", которая одобряла аннексию Крыма Россией. В 2020 году он был кандидатом от ультраправой (и антиукраинской) партии AUR.

Много лет Джорджеску был представителем Румынии в сфере охраны окружающей среды в различных структурах ООН.

Издание Politico характеризует политика как "известного глубокой религиозностью и национализмом". Он сосредоточил свою кампанию на уменьшении зависимости Румынии от импорта, поддержке фермеров и увеличении внутреннего производства продовольствия и энергии.

Одной из своих целей он называет "убедить румын, что стоит оставаться дома или возвращаться" в Румынию, которая имеет огромную диаспору, разбросанную по странам Европы.

Известный Джорджеску и своей антизападной риторикой: заявлял, что ЕС и НАТО не должным образом представляют интересы Румынии, и что Североатлантический альянс не защитит ни одного из его членов, если они будут атакованы Россией.

The New York Times описывает эпизод, когда политик критиковал размещение на базе НАТО в румынской коммуне Девеселу американского комплекса противоракетной обороны.

"Этот объект, вместе со вторым противоракетным комплексом, недавно начавшим свою работу в Польше, долгое время являлся основным источником напряжения между Россией и Западом.

Господин Джорджеску осудил согласие Румынии на принятие базы в Девеселу как "дипломатический позор".

Президент России Владимир Путин утверждает, что румынский и польский объекты, оба оснащенные баллистическими ракетами, были построены для перехвата российских ракет, и перед началом полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года он требовал их закрытия", — говорится в статье.

Войну России против Украины сам Джорджеску называл "манипулируемой американскими военными корпорациями".

Политик отмечал, что не имеет поддержки со стороны России, но чувствует близость к ее культуре. Путина он описывал как "человека, который любит свою страну".

Во время предвыборных дебатов 13 ноября Келин Джорджеску разозлился и отказался отвечать, когда модераторы спросили его, восхищается ли он российским диктатором. Во время еще одного эфира Джорджеску категорически высказался против дальнейшей экономической и военной поддержки Украины, "используя риторику, близкую к российской", напоминают румынские медиа.

Внутри страны политик известен своими контроверсионными высказываниями об истории Румынии. Он заявлял, что нацисты Ион Антонеску и Корнелиу Зеля Кодряну являются "героями румынской нации". Казненного диктатора Антонеску он и вовсе называл "мучеником".

Тогда Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело против Джорджеску за пропаганду культа лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях.

После скандала политик исчез из традиционных СМИ и начал продвигать свои идеи в TikTok, где и приобрел стремительную популярность. В настоящее время у него насчитывается более 200 тысяч подписчиков и три миллиона лайков под видео.

"Его достижение подчеркивает, что избиратели все больше готовы поддерживать независимых кандидатов, а использование современных платформ коммуникации, таких как TikTok может сыграть ключевую роль в мобилизации разнообразного и молодежного электората", — анализируют СМИ.

На фоне успеха политики в первом туре выборов Кристиан Пантази, шеф-редактор одного из румынских вебсайтов G4 Media, выпустил материал, в котором называет первое место "путинского и антизападного" кандидата Джорджеску "провалом для национальной безопасности".

"Большой вопрос к разведке. Как стал возможен быстрый рост этой путинской "гангрены" за несколько месяцев без каких-либо предупреждений и реакций?" – пишет Пантази.

Российские СМИ уже прозвали Джорджеску "приверженцем союза с РФ" и "глотком свежего воздуха".

Кто такая Елена Ласкони?

Второй тур выборов в Румынии пройдет 8 декабря. Вызов ультраправому кандидату, как прогнозируется, бросит руководительница главной оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони. Она получила более 19,17% голосов избирателей, опередив действующего премьер-министра Марчела Чолаку.

Ласкони – бывшая телеведущая, а ныне мэр города Кимпулунг в центральной части Румынии.

Она — четкая приверженка проукраинского курса страны. К примеру, летом этого года политик провела встречу с послом Украины в Румынии Игорем Прокопчуком, во время которой "выразила твердую поддержку Украине, которая мужественно противостоит российской агрессии".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, против диктатора Путина и незаконного и неспровоцированного вторжения в феврале 2022 года…

Наша поддержка – это не услуга Украине, а инвестиция в нашу безопасность. Мы не хотим видеть Россию на румынской границе…

Мы надеемся, что война закончится как можно быстрее, на условиях, которые желает Украина, и что вместе мы восстановим мир и безопасность в регионе", — написала Ласкони по результатам встречи.

Политик является сторонницей иностранного военного присутствия в Румынии и всех трансатлантических обязательств страны. Примечательно, что она критиковала пассивную реакцию властей Румынии на российские дроны, которые нарушали воздушное пространство страны.

"Мы друзья с теми, кто разделяет наши ценности. Мы против путинской России, потому что она стала бастионом авторитаризма. Мы поддерживаем Украину, поскольку Украина является бастионом наших ценностей. Мы поддерживаем стратегическое партнерство с США и будем работать на то, чтобы Румыния играла более важную роль в ЕС", — говорится в предвыборной программе кандидата.

В случае победы Ласкони планирует сделать Румынию "форпостом западной демократии" в восточной части Европы и "воротами" для восстановления Украины после войны.

Среди внутриполитических обещаний кандидата – борьба с коррупцией в судебной сфере, конституционная реформа, укрепление армии.

По прогнозам, у Елены Ласкони есть все шансы победить Келина Джорджеску, ведь разница в набранных процентах относительно невелика, учитывая, что голоса избирателей были рассеяны между 14 кандидатами. Через две недели Румыния сделает по-настоящему судьбоносный выбор.

Как Румыния помогает Украине

Как и со многими другими союзниками, у Киева есть десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Румынией. В октябре 2024 года Бухарест передал Украине систему ПВО Patriot, но это была далеко не первая поставка важной техники румынскими партнерами — поддержка оказывается с самого начала российского вторжения. Впрочем, передачи оборудования часто засекречены по соображениям безопасности.

Также Румыния способствует максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину. Некоторые пункты сотрудничества двух стран касаются безопасности в Черноморском регионе. В частности есть договоренности, что в последующие годы Румыния будет помогать украинской стороне в разминировании Черного моря.

Кроме того, именно в Румынии размещен учебный центр F-16 для подготовки украинских пилотов.

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