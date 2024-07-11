"Передали близько половини": президент Румунії вколов Захід за повільну допомогу Україні

Україна має отримати більше, щоб перемогти у війні

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що Україні недостатньо допомоги, яку вона отримує від союзників. Крім того, він зазначив, що ЗСУ отримали лише половину від обіцяного озброєння.

Про це він сказав на саміті НАТО у Вашингтоні, його слова передає The Guardian. При цьому, за його словами, Заходу треба посилити підтримку, якщо він хоче, щоб Україна перемогла.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами. Ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", — сказав Йоханніс.

При цьому президент Румунії зазначив, що його країна буде серед тих, хто передасть Україні систему Patriot для посилення можливостей протиповітряної оборони. Наразі Бухарест веде переговори з Вашингтоном про те, щоб отримати за це "адекватну компенсацію".

"Ми хочемо отримати в обмін ще один комплекс Patriot, але не одразу, а в майбутньому", — додав він.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.