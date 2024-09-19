У Румунії може зʼявитись навчальний центр для українських морпіхів: коли це станеться

Він функціонуватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими партнерами

В Румунії можуть схвалити створення навчального центру для підготовки українських морських піхотинців. З відповідним проханням до парламенту звернувся президент Румунії Клаус Йоганніс.

Про це повідомило видання Euractiv. Йоганніс наголосив у листі до парламенту на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських військових.

Ця пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей країни.

У виданні зазначається, що Румунія підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах наявних можливостей. Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати роботу центру, а Британія забезпечить повне фінансування на початковому етапі його розвитку.

Зазначається, що центр функціонуватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими партнерами. Румунія також залишає за собою право відмовитися від своїх зобов’язань у будь-який момент тренувального процесу, додало видання.

Варто додати, що 18 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув з першим закордонним візитом до Румунії у рамках регіонального турне та зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску. Під час зустрічі вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі вигадали, як повернути біженців в Україну.