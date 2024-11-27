Помер кат нациста, якого називали "архітектором Голокосту"

Чоловікові було 88 років

В Ізралі помер Шалом Нагар — людина, яка стратила нацистського злочинця Адольфа Ейхмана на прізвисько "архітектор Голокосту". Це стало першим та останнім випадком виконання закону про страту в Державі Ізраїль.

Особистість Шалома Нагара тривалий час трималася в секреті через загрозу помсти. Про це повідомляє видання BILD.

Відомо, що Шалом Нагар народився в Ємені 1936 року. У дитинстві він осиротів, а у 12-річному віці переїхав до Ізраїлю. Відслуживши у десантних військах, він почав працювати тюремним охоронцем у Службі тюрем.

У 1960 році агенти "Моссада" затримали колишнього оберштурмбанфюрера СС Адольфа Ейхмана в Аргентині і таємно доставили його до Ізраїлю для суду. Нагар був призначений одним із 22 охоронців злочинця. Йому, зокрема, доводилося куштувати їжу Ейхмана, щоб унеможливити його отруєння.

Зрештою суд засудив Ейхмана до страти через повішення. Вирок був виконаний у ніч із 31 травня на 1 червня 1962 року у в’язниці міста Рамла. Катом "архітектора Голокосту" став Нагар, на якого банально випало жереб, бо добровольців не знайшлося.

Цікаво, що Ейхман відмовився від пов’язки на очі і перед смертю встиг пробурмотіти: "Я сподіваюся, що ви всі за мною підете".

Після повішення тіло Ейхмана було кремоване, а порох розвіяний у нейтральних водах Середземного моря.

Особа Шалома Нагара тривалий час трималася в секреті через загрозу помсти. Після страти він пішов у відставку, присвятивши життя релігії. Нагар став рабином і до кінця життя займався вивченням Тори.

Шалом Нагар помер у віці 88 років.

Для довідки: Отто Адольф Ейхман — оберштурмбанфюрер СС, відомий як "архітектор Голокосту". З грудня 1939 безпосередньо відповідав за переслідування, вигнання і депортацію євреїв і тим самим за "остаточне вирішення єврейського питання", наслідком чого стала загибель до 6 мільйонів осіб.

Після війни втік від правосуддя в Аргентині. У травні 1960 року агенти ізраїльської розвідки "Моссад" викрали Ейхмана і вивезли до Ізраїлю, де за вироком суду він був страчений.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у східнонімецькому місті Цайц зникли вмонтовані у бруківку 10 меморіальних табличок жертвам Голокосту. У поліції зазначили, що таблички 10х10 сантиметрів з іменами загиблих, переважно євреїв, були вмонтовані в бруківку поряд із місцями, де вони проживали перед тим, як їх депортували та закатували у таборах. На плитках були їхні імена, дати народження та назви концтаборів, куди їх забрали.