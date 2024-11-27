Умер палач нациста, которого называли "архитектором Холокоста"

Мужчине было 88 лет

В Израле скончался Шалом Нагар — человек, который казнил нацистского преступника Адольфа Эйхмана по прозвищу "архитектор Холокоста". Это стало первым и последним случаем исполнения закона о смертной казни в Государстве Израиль.

Личность Шалома Нагара долгое время держалась в секрете из-за угроз мести. Об этом сообщает издание BILD.

Известно, что Шалом Нагар родился в Йемене в 1936 году. В детстве он осиротел, а в 12-летнем возрасте переехал в Израиль. Отслужив в десантных войсках, он начал работать тюремным охранником в Службе тюрем.

В 1960 году агенты "Моссада" задержали бывшего оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана в Аргентине и тайно доставили его в Израиль для суда. Нагар был назначен одним из 22 охранников преступника. Ему, в частности, приходилось пробовать еду Эйхмана, чтобы исключить возможность отравления.

В конечном итоге суд приговорил Эйхмана к смертной казни через повешение. Приговор был исполнен в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме города Рамла. Палачом "архитектора Холокоста" стал Нагар, на которого банально выпал жребий, так как добровольцев не нашлось.

Интересно, что Эйхман отказался от повязки на глаза и перед смертью успел пробормотать: "Я надеюсь, что вы все за мной последуете".

После повешения тело Эйхмана было кремировано, а прах развеян в нейтральных водах Средиземного моря.

Личность Шалома Нагара долгое время держалась в секрете из-за угроз мести. После казни он ушел в отставку, посвятив оставшуюся жизнь религии. Нагар стал раввином и до конца жизни занимался изучением Торы.

Шалом Нагар скончался в возрасте 88 лет.

Для справки: Отто Адольф Эйхман — оберштурмбаннфюрер СС, известный как "архитектор Холокоста". С декабря 1939 года непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за "окончательное решение еврейского вопроса", следствием чего стала гибель до 6 миллионов человек.

После войны скрылся от правосудия в Аргентине. В мае 1960 года агенты израильской разведки "Моссад" похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где по приговору суда он был казнён.

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