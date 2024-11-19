Вирізав болгаркою свастики. Відомий реставратор ікон паплюжив меморіали жертвам Голокосту

Він є просто фанатиком свастик

Співробітники СБУ затримали чоловіка, який протягом серпня-вересня 2019 року здійснив серію нападів на меморіали жертвам Голокосту у Миколаївській та Кіровоградській областях. Зловмисник пошкоджував пам'ятники, використовуючи болгарку та наносячи свастики й образливі написи.

За інформацією правозахисника В’ячеслава Ліхачова, перший інцидент стався 17 серпня 2019 року біля села Берізки Миколаївської області. На місцевому меморіалі невідомий видряпав свастики та образливі висловлювання.

15 вересня того ж року постраждав меморіал біля села Богданівка. Крім свастик та образ, на пам'ятник було прикріплено аркуш з погрозами від імені "українського народу" з такими висловлюваннями: "Схаменіться, жиди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту".

17 вересня подібний вандалізм трапився у селищі Голованівськ Кіровоградської області. Цього разу зловмисник додав напис "Гайдамаки ножи освятили" та знову прикріпив листівку з погрозами.

СБУ затримала підозрюваного у жовтні того ж року. Як повідомляє Ліхачов, ним виявився Олег Якубовський, 1965 року народження, київський колекціонер та реставратор ікон родом з Миколаєва.

Під час обшуку в приватному будинку правоохоронці знайшли численні нацистські та неоязичницькі символи. Зокрема, чоловік власноруч виготовив декілька десятків металевих свастик.

"Він вважав себе, не знаю, чи виправдано, нащадком польського художника Станіслава Якубовського, який сто років тому придумав і ввів у широкий оборот восьмипроменеву свастику-коловрат, яка к нашому часу стала загальноприйнятим у колах слов'янських неоязичників "споконвічним" релігійним символом", — зазначає чоловік.

Олегу Якубовському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "наруга над братською могилою" та "порушення рівноправності громадян за етнічною ознакою".

Олег Якубовський

Під час судового процесу підозрюваний перестав з'являтися на засідання. Суд спочатку виніс ухвалу про примусове доставлення, а потім оголосив чоловіка у розшук.

Правоохоронці характеризують Якубовського як "фанатичного прихильника свастик та рун". Його будинок був повністю декорований нацистською символікою, а автомобіль мав зображення свастики.

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