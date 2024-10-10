У німецькому місті поцупили меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту. До чого тут Ізраїль

Поліція розпочала розслідування

У східнонімецькому місті Цайц зникли вмонтовані у бруківку 10 меморіальних табличок жертвам Голокосту. Подія сталась в понеділок, 7 жовтня, у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel. Там зазначили, що таблички 10х10 сантиметрів з іменами загиблих, переважно євреїв, були вмонтовані у бруківку поруч з місцями, де вони проживали перед тим, як їх депортували і закатували в таборах. На плитках були їхні імена, дати народження і назви концтаборів, куди їх забрали.

У поліції заявили, що крадіжка скоріш за все сталася на вихідних і за цим фактом почали розслідування.

Мер Цайца Катрін Вебер побачила політичні мотиви у вчинку невідомих та назвала його атакою на демократію. Місцевий гурбенатор Ульріх Гюц заявив, що той, хто так вчинив, намагається стерти пам’ять про Голокост і це абсолютно неприйнятно.

Міська влада анонсувала на наступний тиждень (19 жовтня) меморіальну ходу, під час якої пройдуть по усіх місцях, звідки забрали камені. Також відкрили збір коштів на виготовлення нових табличок на заміну вкраденим.

Пам’ятні знаки такого зразка є у багатьох містах Німеччини, але не всюди на них погодилися. У Мюнхені, зокрема, проєкт не стали реалізовувати через позицію місцевої єврейської громади, що по бруківці з іменами людей будуть ходити та їздити.

Раніше "Телеграф" писав, що в Німеччині невідомі помістили в мечеті голову свині, загорнуту в прапор Палестини з написом "Україна за Ізраїль".