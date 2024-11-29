Китайський мільйонер з’їв банан за $6 млн. Чому він нічого не втратив (відео)

Це не перший подібний випадок

У п’ятницю, 29 листопада, китайський мільйонер та засновник блокчейну TRON Джастін Сан з’їв банан за $6,2 млн. Плід був частиною інсталяції Comedian.

Це сталося на спеціальній пресконференції у Гонконгу. Сан придбав один із екземплярів твору в Нью-Йорку на торгах аукціону Sotheby’s за 6,2 млн доларів.

"Набагато смачніше, ніж інші банани. Правда, дуже непогано", — заявив Сан.

Що відомо про інсталяцію "Comedian"

Оригінальний твір італійського художника Мауріціо Каттелана було представлено у художній галереї американського міста Майамі-Біч (штат Флорида) у 2019 році. Тоді робота викликала великий ажіотаж.

Каттелан створив свій твір у трьох примірниках у 2019 році. Два з них були продані в приватні колекції за 120 000 доларів кожен. Під час виставки в Art Basel Miami Beach художник Девід Датуна з’їв один із бананів, який того ж дня замінили на новий.

Сан має сертифікат справжності на цей артоб'єкт. При необхідності він може змінювати фрукт у будь-який момент, оскільки цінність має лише те, як встановлений об’єкт та його підтвердження справжності.

Хто такий Джастін Сан

Він народився 30 липня 1990 року в китайському місті Сінін. 2011-го отримав ступінь бакалавра історії в Пекінському Університеті, а 2013-го магістра в Університеті Пенсільванії. 2018-го вступив до університету Хупан — бізнес-школи, заснованої фаундером Alibaba Джеком Ма.

У 2015-му і 2017-му Джастін був включений до списку Forbs China 30 Under 30, а в 17-му ще й у Asia 30 Under 30. Включення в рейтинг Forbs збігалося з вдалими проєктами Сана: у 2015 набрав популярність Piewo, а у 2017 він заснував Tron Foundation.

Нагадаємо, економіст Олександр Савченко вважає, що недавнє різке зростання криптовалюти Bitcoin може призвести до її процвітання в Україні. А це загрожує в майбутньому занепадом банків.