Криптовалюта посуне банки? Економіст зробив тривожну заяву через "зліт" Bitcoin

Зліт Bitcoin обумовила перемога Трампа

Нещодавнє різке зростання криптовалюти Bitcoin, яка наразі торгується по 91 тисяч доларів, може призвести до її процвітання в Україні. А це загрожує в майбутньому занепадом банків.

Саме таку думку висловив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, різкий прорив крипти наразі зумовлений спекуляціями.

"Дональд Трамп відкрито підтримав криптовалюту, Ілон Маск теж її підтримує. Майбутній президент пообіцяв зробити США світовим лідером у криптовалюті", — сказав Савченко.

За його словами, Bitcoin (BTC) та будь-яка крипта нестабільні, проте люди продовжують вливатись в цей ринок. Так чином вони ще більше підвищують рівень криптовалюти на ринку. Але це загрожує банкам.

"Банки можуть "померти" скоро. Якщо платежі будуть йти поза банками, звідки тоді вони будуть брати ресурси для кредитів? Що буде з депозитами?" — каже економіст.

Зауважимо, що біржі, на яких торгується криптовалюта, дозволяють зберігати кошти як у банку, проте наразі вони не оподатковуються. Тобто з будь-якого депозиту українець сплачує податок, а от під час зберігання коштів на біржі — ні.

До того ж у побоюваннях "смерті" банків велику роль відіграє те, що деякі компанії, магазини вже дозволяють розраховуватись за свої послуги чи товари Bitcoin. В Україні таких не багато, зокрема магазин "Yabluka", Varus, OKWINE, Аптека Низьких Цін, АЗС "WOG", а от за кордоном більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Bitcoin нещодавно знову рекордно злетів у ціні.