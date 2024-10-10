У Раді анонсували легалізацію криптовалюти: що це значить для українців

Ще потрібно дочекатись відповіді експертів МВФ

В Україні планують легалізувати криптовалюту. Це можуть зробити приблизно в першій половині 2025 року.

Про це в інтерв’ю ютуб-каналу "ASATrьопс" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, Національний банк України вже до кінця 2024 року допрацює відповідний законопроєкт.

"До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", – сказав нардеп.

Водночас Гетманцев підкреслив, що пільг на криптовалюту не буде. Натомість, за його словами, планується звичайне оподаткування.

"До речі, я не хотів би, щоби були ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток", – зазначив він.

Нардеп також повідомив, що після цього в Україні можна буде розраховуватись криптовалютою. Водночас Гетманцев розповів, що він сам не використовує криптовалюту.

"Вважається, що зараз операції з криптою не оподатковуються, а насправді загальний принцип оподаткування — це оподаткування всіх операцій, всього доходу, який отримує фізична та юридична особа, за винятком того, що у законі визначено як пільга або те, що не є об'єктом оподаткування", — пояснив Гетманцев.

Як відбувається оподаткування операцій з цінними паперами

Згідно з законодавством України фізичні особи мають сплачувати податок з отриманого доходу від купівлі-продажу цінних паперів. Його ще називають інвестиційним прибутком.

Він розраховується шляхом віднімання від доходу, отриманого від продажу цінних паперів, витрат на їх придбання. Якщо виникає позитивне значення – з нього сплачується податок. Якщо після такого розрахунку виникає від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком. Саме інвестиційний прибуток підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків. Цьогорічне їх підвищення не торкнеться військових.