Китайский миллионер съел банан за $6 млн. Почему он ничего не потерял (видео)

Это не первый подобный случай

В пятницу, 29 ноября, китайский миллионер и основатель блокчейна TRON Джастин Сан съел банан за $6,2 млн. Плод был частью инсталляции "Comedian".

Это произошло на специальной пресс-конференции в Гонконге. Сан приобрел один из экземпляров произведения в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's за 6,2 млн долларов.

"Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо", — заявил Сан.

Что известно об инсталляции "Comedian"

Оригинальное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана было представлено в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида) в 2019 году. Тогда работа вызвала большой ажиотаж.

Каттелан создал свое произведение в трех экземплярах в 2019 году. Два из них были проданы в частные коллекции за $120 000 каждый. Во время выставки в Art Basel Miami Beach художник Дэвид Датуна съел один из бананов, который в тот же день заменили новым.

Сан владеет сертификатом подлинности на этот арт-объект. При необходимости он может менять фрукт в любой момент, так как ценность имеет только то, как установлен объект и его подтверждение подлинности.

Кто такой Джастин Сан

Он родился 30 июля 1990-го года в китайском городе Синин. В 2011-м получил степень бакалавра истории в Пекинском Университете, а в 2013-м магистра в Университете Пенсильвании. В 2018-м поступил в университет Хупан — бизнес-школу, основанную фаундером Alibaba, Джеком Ма.

В 2015-м и 2017-м Джастин был включен в список Forbs China 30 Under 30, а в 17-м еще и в Asia 30 Under 30. Включение в рейтинг Forbs совпадало с удачными проектами Сана: в 2015м набрал популярность Piewo, а в 2017 он основал Tron Foundation.

Напомним, экономист Александр Савченко считает, что недавний резкий рост криптовалюты Bitcoin может привести к ее процветанию в Украине. А это чревато в будущем упадком банков.