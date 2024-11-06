Усе через Трампа? Біткоїн злетів до нового історичного максимуму

За добу криптовалюта виросла в ціні на 9,26%

Президентські вибори в США дуже різко штовхнули вгору ціну на головну криптовалюту світу – біткоїн (Bitcoin / BTC). Ринок зреагував на попередні підсумки виборів в США тим, що позначка ціни на біткоїн пробила 75 тисяч доларів.

Про це повідомила криптобіржа Binance. Зазначається, що за добу криптовалюта виросла в ціні на 9,26% та пройшла позначку в 74 тисячі доларів США. Через деякий час вона перетнула контрольну позначку в 75 тисяч доларів, а потім пішла на зниження. Зараз біткоїн торгується в межах 74,2 – 74,3 тисячі доларів.

В Україні біткоїн перетнув позначку ціни в три мільйони гривень, трохи не дотягнувши до ціни в 3,1 млн грн. Після цього він також пішов на зниження, зараз "біток" на українські гроші коштує 3,088 млн грн.

Окрім біткоїна, почали дорожчати інші криптовалюти, зокрема Ethereum та інші. На різке зростання ціни криптовалют вплинула доброзичлива позиція криптоінвесторів до експрезидента США Дональда Трампа, який може перемогти на виборах.

Під час передвиборчої кампанії Трамп позиціював себе, як прихильник криптовалют – зокрема, навіть запропонував закрити криптовалютою державний борг США. Це призвело до появи в індустрії надій, що перемога Трампа може призвести до пом'якшення регулювання обігу криптовалют, оскільки за часів Джозефа Байдена правила тільки жорсткішали.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройшли вибори президента, під час яких американці визначали, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнулася між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Президентські вибори 5 листопада 2024 року стали найдорожчими в історії Сполучених Штатів. На підготовку до них Трамп та Гарріс, кандидати від республіканців та демократів, витратили 3,5 млрд доларів.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".