У ЄС знайшли, де взяти додаткові кошти на оборону: скільки можуть виділити - FT

У Брюсселі обговорюють переорієнтацію COVID-коштів на військові потреби.

Європейський Союз розглядає можливість використання 93 мільярдів євро невитрачених коштів, які були виділені на відновлення економіки після пандемії COVID-19, для посилення оборонного сектору. Таке рішення обговорюється в контексті зростаючих викликів безпеці та можливого скорочення підтримки Європи з боку США після заяв адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні правоцентристської Європейської народної партії зазначила, що невикористані кошти можуть бути спрямовані на оборону. Вона також наголосила, що додаткові потреби ЄС у фінансуванні оборони оцінюються у 500 мільярдів євро на наступне десятиліття.

Серед можливих варіантів – перепрофілювання фондів регіонального розвитку та створення нових фінансових механізмів. Це дозволило б залучати інвестиції у військово-промисловий комплекс, дослідження та розробки, а також у подвійні інфраструктурні проєкти, наприклад, аеропорти, що можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

У Брюсселі також обговорюється ідея створення міжурядового оборонного фонду, який міг би включати Великобританію та Норвегію. Це дозволило б уникнути блокування фінансування з боку країн, які займають нейтральну позицію або мають проросійські настрої.

Окремо у Великій Британії розглядають можливість створення "банку переозброєння" за аналогією з Європейським банком реконструкції та розвитку. Передбачається, що його стартовий капітал складе 100 мільярдів євро, причому учасники мають внести лише 10% від цієї суми авансом, а решту коштів банк зможе залучити на ринках капіталу.

Через відсутність єдиної позиції щодо нових запозичень ЄС змушений шукати інші джерела фінансування. Тому 93 мільярди євро, які залишилися з Фонду відновлення та стійкості (RRF), можуть стати ключовим джерелом фінансування військових проєктів. Однак використання цих коштів потребуватиме змін у правилах фонду та схвалення більшістю країн-членів ЄС, а також Європейським парламентом.

Ще один варіант – використання фондів згуртованості, які раніше призначалися для підтримки найменш розвинених регіонів Європи. Якщо цей підхід буде схвалений, оборонний сектор отримає фінансування нарівні з іншими галузями економіки.

Фон дер Ляєн також наголосила, що країни ЄС зможуть збільшувати свої оборонні бюджети без ризику санкцій у межах фіскальних правил Євросоюзу. Це рішення було офіційно оголошене на Мюнхенській конференції з безпеки.

Прес-служба Європейської комісії поки не надала офіційних коментарів щодо можливих змін у розподілі коштів. Однак зростаюча загроза безпеці Європи змушує Брюссель активізувати пошуки додаткових фінансових ресурсів для оборони.

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