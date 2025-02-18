У ЄС придумали, як зміцнити Україну: готують сюрприз до річниці початку війни

Країнам Європи необхідно оцінити запаси

Європейський Союз готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, який може бути виділений найближчими днями. До нього увійде 1,5 мільйона артилерійських снарядів, засоби ППО та інше обладнання.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела серед європейських дипломатів. Очікується, що пакет складатиме щонайменше 6 мільярдів євро.

За словами джерел видання, ця мінімальна сума, яку можна збільшити до 10 або навіть більше мільярдів, оскільки європейським країнам необхідно провести вивчення своїх запасів і зрозуміти, що саме вони можуть пожертвувати на потреби ЗСУ.

Анонс пакета може відбутися під час приїзду представників Єврокомісії 24 лютого до Києва, а точний його зміст обговорюватиметься під час саміту глав МЗС ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Один із дипломатів зазначив, що країнам Європи запропонують внести допомогу або військовою продукцією, або грошима, а їхній внесок буде пропорційним ВВП.

При цьому невідомо, чи схвалить пакет весь ЄС, чи його фінансування буде поділено між країнами, які забажають допомогти Україні. Один зі співрозмовників видання додав, що через протистояння Угорщини одноголосної підтримки досягти навряд чи вдасться.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині натякнули, що Європа готує значно масштабнішу допомогу для України в розмірі близько 700 мільярдів євро. Її деталі стануть відомими ближче до кінця лютого.