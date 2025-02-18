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"Ніхто не може диктувати": у Кремлі зробили заяву про вступ України до ЄС

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Дмитро Пєсков висловився про вступ України до ЄС Новина оновлена 18 лютого 2025, 12:13
Дмитро Пєсков висловився про вступ України до ЄС. Фото Колаж "Телеграфу"

У РФ інша позиція з питань, пов’язаних з безпекою

Росія нібито вважає, що вступ до Євросоюзу – це суверенне право будь-якої держави, зокрема й України. При цьому диктувати умови країні, яка ухвалила таке рішення, не може ніхто і навіть РФ нібито робити це не збирається.

Така заява прозвучала від прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Про це він сказав у ході спілкування з журналістами та відповідаючи на запитання щодо ставлення РФ до можливого вступу України до ЄС.

"Це суверенне право будь-якої країни. Йдеться про економічні інтеграційні процеси. Тут, звичайно ж, ніхто не може нічого диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", — заявив Пєсков.

При цьому прессекретар додав, що РФ має іншу позицію з питань, пов’язаних з безпекою.

"Але зовсім інша позиція, звісно, з питань, пов’язаних із безпекою, з оборонними та військовими альянсами. Там уже у нас підхід інший, і він усім добре відомий", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки Україна вступатиме до ЄС і чи зможе це забезпечити її безпеку.

Теги:
#ЄС #Дмитро Пєсков #Вступ України в ЄС