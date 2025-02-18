Польща і надалі підтримуватиме вступ України в ЄС і НАТО, - Віцеспікерка Олена Кондратюк зустрілася із Маршалком Малгожатою Кідава-Блонською

Європа буде сильнішою лише разом з Україною

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час робочої поїздки до Варшави зустрілася з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською. Під час зустрічі пролунав меседж про те, що Польща й надалі підтримуватиме членство України в ЄС та НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України. Зазначається, що Віцеспікерка українського Парламенту наголосила, що для України і нашої євроінтеграції зараз дуже важливе лідерство Польщі в Європі та її головування в Раді Євросоюзу.

"Ми надзвичайно цінуємо усі зусилля Польщі з адвокації наближення нашого членства в ЄС і прискорення вступних процедур. Попри те, що Угорщина наразі заблокувала відкриття перших переговорних кластерів", — зазначила Олена Кондратюк.

Своєю чергою Малгожата Кідава-Блонська запевнила, що Польща і надалі підтримуватиме вступ України в ЄС і НАТО. Також важливо, щоби Європа брала участь у мирних переговорах та активніше нарощувала власне виробництво зброї.

Маршалок Сенату Польщі висловила переконання, що Європа має бути сильною. Вона акцентувала, що Європа буде сильнішою лише разом з Україною – єдиною країною в ЄС, яка знає, що таке війна і як воювати та захищатися від агресії.

Раніше "Телеграф" розповідав про зустріч заступниці голови ВРУ Олени Кондратюк зі спікеркою Саейми Латвії Дайга Міеріні.