Чи залишиться Україна без допомоги через указ Трампа: у Пентагоні пояснили

Цей указ стосується лише деяких програм, кажуть у Пентагоні

Президентський указ Дональда Трампа про тимчасову паузу в наданні міжнародної підтримки не вплине на безпекову допомогу Україні. Річ у тім, що вона не підпадає під обмеження останнього указу про іноземну допомогу.

Про це кореспонденту "Голосу Америки" Остапу Яришу повідомили офіційні представники Пентагону. "Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки документ стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", — зазначив представник Міністерства оборони США.

Журналіст також наголошує, що такого масштабного звільнення фахівців, що працюють в напрямку допомоги Україні, як говорилось раніше, не було. Так, дехто звільнився раніше, але як мінімум кілька фахівців Остап бачив на своїх місцях.

Остап Яриш каже, що такі кадрові переміщення є звичайною практикою під час зміни влади і частина службовців продовжує працювати на своїх місцях, інші ж посади обіймають нові фахівці. Проте наразі немає підстав говорити про припинення або суттєве скорочення підтримки України.

Раніше "Телеграф" також писав, як в Україні відреагували на жорсткі заяви Трампа в Давосі. Президент США жорстко розкритикував Путіна та закликав знизити ціну на нафту.