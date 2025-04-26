Китайці замахнулись на спірну територію біля Філіппін: для чого це їм (фото)

Китайські військові розгорнули прапор біля філіппінської військової бази

Китайські війська висадилися на спірному рифі, розташованому за кілька кілометрів від острова Титу — однієї з ключових військових фортець Філіппін. Спостерігачі побоюються, що це спричинить нове зростання напруги в Південнокитайському морі.

Про це пише Financial Times. Солдати Китаю висадилися на рифовому острівці Сенді-Кей і розгорнули прапор.

Цей риф, як і весь архіпелаг Спартлі, є спірною територією і офіційно не належить нікому, проте на нього претендують Китай, Тайвань, В’єтнам і Філіппіни. Саме останні окупували острів Титу на початку 70-х років та здійснюють над ним контроль.

Згідно з сюжетом на китайському телебаченні, офіцери берегової охорони Китаю показали фотографію з рифу і повідомили, що "здійснили морський контроль та суверенну юрисдикцію".

Інцидент відбувається у той час, як Філіппіни та їх союзник США проводять найбільші щорічні військові навчання, які включають, зокрема, і берегову оборону, а також висадку на острови.

Сенді-Кей це піщана мілина з площею близько 200 квадратних метрів. Хоча на мілині нічого немає, але для Китаю вона є стратегічною локацією, оскільки дозволяє здійснювати контроль над Південнокитайським морем. Крім того, Пекін вважає, що архіпелаг знаходиться у його територіальних водах.

Втім, філіппінська морська охорона повідомила, що китайці залишили Сенді-Кей одразу після того, як зробили знімок. Мілина знаходиться біля острова Тіту, який Філіппіни окупують з 1971 року. На цьому острові з того часу було розгорнуто військову інфраструктуру, яка включає злітно-посадкову смугу та морський причал.

Хоча експерти сумніваються, що Китай висуватиме претензії на Сенді-Кей і Титу, але в останні роки ризики зіткнення між Китаєм і Філіппінами в цьому районі суттєво зросли.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня у ЗМІ потрапили таємні плани щодо вторгнення Китаю на Тайвань. Для цього в Пекіні навіть розробили нову стратегію забезпечення морської логістики.